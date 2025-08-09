U21 Việt Nam tạo mốc lịch sử tại giải thế giới

(VTC News) -

Chiều 9/8, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đánh bại U21 Canada tại vòng bảng giải vô địch U21 thế giới 2025 ở Indonesia. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh lọt vào vòng 1/8. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam lọt vào vòng 16 đội của giải đấu cấp độ thế giới.

Trong cuộc đối đầu với U21 Canada, HLV Nguyễn Trọng Linh tung đội hình mạnh gồm Đặng Thị Hồng, Ngô Thị Bích Huệ, Phạm Quỳnh Hương, Phương Quỳnh, Thùy Linh và chuyền hai Khánh Huyền. Trong set 1, U21 Việt Nam chơi ổn định, phòng thủ chắc chắn và tấn công đa dạng, thắng 25-19.

Set 2, Canada tận dụng chiều cao tấn công mạnh mẽ để giành chiến thắng 26-24. Tuy nhiên sau đó, tuyển U21 Việt Nam vượt lên dẫn trước khi thắng 25-19 ở set 3. Sang set 4, các học trò của HLV Nguyễn Trọng Linh áp đảo khi thắng 25-5 và khép lại trận đấu với chiến thắng 3-1.

Tuyển U21 bóng chuyền nữ Việt Nam sớm đoạt vé vào vòng 1/8 của U21 thế giới 2025

Chiến thắng này giúp Việt Nam toàn thắng 3 trận ở bảng A (trước đó thắng Indonesia 3-0 và Serbia 3-1) và đoạt vé đi tiếp vào vòng 1/16. Theo thể thức của giải vô địch U21 thế giới 2025, 4 đội có thành tích tốt nhất ở vòng bảng sẽ đi tiếp.

Lúc này, U21 Việt Nam đang xếp thứ 2 tại bảng A với 9 điểm, chỉ đứng sau U21 Argentina về chỉ số phụ. Hiện tại ở bảng đấu này, U21 Puerto Rico và U21 Canada chưa có điểm nào. Trong đó, U21 Canada toàn thua 3 trận.

Bảng xếp hạng bảng A ở giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025

Theo lịch thi đấu, U21 Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận còn lại ở vòng bảng trước U21 Argentina (10h00, 11/8) và U21 Puerto Rico (13h00, 12/8).

Giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 diễn ra tại Surabaya, Indonesia từ ngày 7 đến 17/8, quy tụ 24 đội tuyển quốc gia nữ dưới 21 tuổi từ 5 liên đoàn châu lục. Đây là lần đầu giải mở rộng từ 16 lên 24 đội. Đội bóng chuyền nữ U21 Việt Nam chung bảng với Argentina, Serbia, Indonesia (chủ nhà), Puerto Rico và Canada.