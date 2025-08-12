Chủ công của tuyển bóng chuyền Việt Nam 2 lần khiến người Thái thua ở chung kết

(VTC News) -

Ngày 10/8, tại chặng 2 SEA V.League, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần đầu đánh bại Thái Lan – đội bóng thống trị tuyệt đối Đông Nam Á nhiều năm qua – để bước lên ngôi vô địch. Và một trong những nhân tố tạo ra bước ngoặt của trận đấu chính là Vi Thị Như Quỳnh, chủ công trẻ sinh năm 2002 đến từ Nghệ An.

Người thay đổi trận đấu

Trận đấu khởi đầu với kịch bản khó khăn cho Việt Nam. Ở set 1, dù nhập cuộc hứng khởi và dẫn 3-0, đội nhanh chóng để Thái Lan lật ngược và thắng 25-17. Sang set 2, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chơi tốt hơn, từng dẫn 18-13, nhưng mắc lỗi liên tiếp và để thua 24-26. Thời điểm này, không ít người nghĩ về thất bại 0-3 cho ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.

Tuy nhiên, bước sang set 3, HLV Tuấn Kiệt đưa ra quyết định chiến thuật quan trọng khi rút Nguyễn Thị Uyên, tung Vi Thị Như Quỳnh vào vị trí chủ công. Đây chính là thời điểm bước ngoặt của trận đấu. Với khả năng tấn công tốt, Như Quỳnh góp phần giúp Việt Nam thắng lại 25-17 ở set đấu này, mở ra hy vọng về màn lội ngược dòng.

Vi Thị Như Quỳnh được vinh danh là Chủ công xuất sắc nhất chặng 2 của SEA V.League

Đỉnh cao trong màn trình diễn của Như Quỳnh là set 4 khi cô mang về nhiều điểm số cho ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam để thắng 25-22. Khi Thái Lan dẫn trước 9-6 ở set 4, tay đập này lên tiếng kịp thời với 1 pha đập bóng uy lực ở vị trí số 4 giúp ĐT Việt Nam rút ngắn cách biệt xuống 7-9.

Sau tình huống chắn đôi thành công của Lâm Oanh và Nguyễn Thị Trinh, Như Quỳnh tiếp tục lên tiếng với 1 tình huống chắn bóng tốt giúp ĐT Việt Nam san bằng tỉ số 9-9. Đó là một vài khoảnh khắc của Như Quỳnh ở trên sân nhưng cho thấy tầm quan trọng của cô. Đến set 5, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn tất màn lội ngược dòng khi thắng 16-14.

Theo thống kê, Như Quỳnh ghi 11 điểm trước Thái Lan, ngang bằng với Bích Thủy và còn nhiều hơn cả Trần Thị Thanh Thúy. Có thể nói, cô chính là người giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thay đổi cục diện trong trận đấu nghẹt thở.

Sau trận, HLV Tuấn Kiệt tiết lộ lý do thay đổi chiến thuật của mình, đó là để Thanh Thúy lùi xuống vị trí số 5 để hỗ trợ bước 1, Như Quỳnh đảm nhận vai trò chủ công số 2. Đặc biệt, HLV Tuấn Kiệt khen học trò đã thể hiện khả năng tấn công tốt.

2 lần khiến người Thái thất bại ở chung kết

Trước kỳ tích nói trên, Vi Thị Như Quỳnh đã là một trong những gương mặt trẻ đầy triển vọng của bóng chuyền nữ Việt Nam. Sinh năm 2002, cao 1m75, cô sở hữu sức bật tốt với những cú đập bóng uy lực. Bên cạnh đó, Vi Thị Như Quỳnh còn chơi ổn định và thi đấu hiệu quả. Chuyền 2 kỳ cựu Linh Chi từng khen chủ công của tuyển Việt Nam ở các cú đập trên lưới tầm thấp uy lực và rất nhanh.

Thuộc biên chế CLB Quảng Ninh, Như Quỳnh từng được mượn về VTV Bình Điền Long An dự Giải vô địch các CLB nữ châu Á 2025, nơi cô giành danh hiệu “Chủ công xuất sắc nhất”. Ở giải đấu đó, cô tỏa sáng với 97 điểm và được HLV Thái Quang Lai khen ngợi.

Ở trận đấu với Thái Lan tại chặng 2 của SEA V.League 2025, Như Quỳnh đã thể hiện khả năng tấn công và chắn bóng tốt

Tại AVC Nations Cup 2025, Như Quỳnh đã góp công giúp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch với 36 điểm. 2 tháng sau, Như Quỳnh tiếp tục tỏa sáng khi ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng lịch sử trước Thái Lan.

Trên thực tế, đấy không phải là lần đầu tiên Như Quỳnh giúp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thay đổi cục diện. Tại chung kết giải các CLB nữ châu Á 2023, Như Quỳnh vào sân từ set 3 khi Sport Center 1 (ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam) bị Diamond Food của Thái Lan dẫn trước 0-2. Sau đó, Như Quỳnh góp công giúp đội nhà thắng 3-2. Ở trận đấu đó, Thanh Thúy là đầu tàu ghi điểm (30) còn Vi Thị Như Quỳnh xếp thứ 2 với 17 điểm.

2 trận chung kết với người Thái đều chung 1 kịch bản là màn lội ngược dòng và Như Quỳnh luôn là người mang tới sự thay đổi cho đội bóng của HLV Tuấn Kiệt ở thời điểm quan trọng.

Cũng cần phải nói rằng 2 trận chung kết này đánh dấu 2 cột mốc lịch sử của bóng chuyền Việt Nam. Chiến thắng ở chung kết giải vô địch các CLB nữ châu Á 2023 là lần đầu tiên (và cũng là duy nhất) một đội bóng của Việt Nam vô địch sân chơi này.

Như Quỳnh vẫn còn có thể tiến bộ hơn nữa trong tương lai

Tại chặng 2 của SEA V.League 2025, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam mới có lần đầu tiên đăng quang, chấm dứt sự thống trị của ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan ở giải này. Và trong 2 cột mốc đó, Vi Thị Như Quỳnh luôn để lại dấu ấn đậm nét.

Với tuổi đời còn trẻ, phong độ đang lên và sự tin tưởng từ HLV, Vi Thị Như Quỳnh hứa hẹn sẽ là một trong những trụ cột dài hạn của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Một tin vui với người hâm mộ bóng chuyền nữ Việt Nam là Như Quỳnh sẽ xuất ngoại sang CLB Yogya Falcons thi đấu tại Proliga Indonesia mùa tới, trở thành cầu thủ nữ Việt Nam thứ hai thi đấu ở xứ vạn đảo sau Trần Thị Thanh Thúy.

Đấy sẽ là cơ hội để Như Quỳnh nâng cao trình độ và bản lĩnh thi đấu. Tuy nhiên trước đó, Như Quỳnh và toàn đội sẽ thi đấu ở World Championship 2025 trên đất Thái Lan (22/8 – 7/9).