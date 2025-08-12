U21 Việt Nam đánh bại đội bóng châu Mỹ ở giải thế giới

(VTC News) -

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam chắc chắn nhì bảng A, do đó trận đấu với U21 Puerto Rico chiều nay 12/8 chỉ mang tính chất thủ tục. Dù vậy, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh vẫn thi đấu cống hiến và giành chiến thắng để khép lại vòng bảng thành công.

Trong hiệp đầu tiên, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam khởi đầu tốt hơn và luôn ở thế dẫn điểm. Sau khi chạm mốc 15 điểm, Phạm Quỳnh Hương và đồng đội nới rộng khoảng cách bằng chuỗi 6 điểm liên tiếp trước khi đi đên chiến thắng 25-17.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vào vòng 1/8 giải thế giới.

Bước sang set 2, U21 Puerto Rico thi đấu đầy cố gắng và gây ra nhiều khó khăn hơn cho đội tuyển U21 Việt Nam. Sau khi để đối thủ vượt lên, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh lật ngược tình thế bằng 8 điểm liên tiếp để thắng 25-21.

Dù thua set 3 với tỷ số 23-25, đội tuyển U21 Việt Nam không để đối thủ tạo ra thêm bất ngờ. Phạm Quỳnh Hươngg và đồng đội kết thúc trận đấu với chiến thắng 25-22 trong hiệp 4.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc vòng bảng với thành tích thắng 4 trận, thua 1 trận. Thất bại duy nhất của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh là trận đấu với U21 Argentina - đội mạnh nhất bảng A.

Ở vòng 1/8, các vận động viên trẻ của Việt Nam sẽ đối đầu với đội đứng thứ ba của bảng C. Đại diện của Đông Nam Á sẽ xác định được đối thủ sau trận đấu giữa U21 Ba Lan và U21 Thổ Nhĩ Kỳ chiều 12/8.