Ngược dòng ngoạn mục thắng Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch Đông Nam Á

(VTC News) -

Chưa đầy 1 tuần sau thất bại ở trận "chung kết" chặng 1 SEA V.League 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tái đấu Thái Lan để tranh ngôi vô địch chặng 2. Hai đội bóng vẫn cần tới 5 hiệp để phân định thắng thua, nhưng lần này đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan sau màn ngược dòng ngoạn mục.

Đội tuyển Việt Nam chơi không tốt trong 2 hiệp đầu tiên. Sự thiếu ổn định ở hàng sau vẫn là điểm yếu của đội chủ nhà. Các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thua nhanh 17-25 ở set 1.

Bước sang set 2, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có lúc dẫn trước đối thủ tới 5 điểm. Tuy nhiên, ở thời điểm quan trọng, đội chủ nhà lại mắc lỗi liên tiếp giúp Thái Lan lật ngược tình thế và giành chiến thắng 26-24.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chức vô địch chặng 2 SEA V.League 2025.

Đội tuyển Việt Nam cố gắng hạn chế sai sót để chơi ngang ngửa với Thái Lan trong set 3. Sự điều chỉnh của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt giúp đội chủ nhà chơi tốt từ cuối hiệp này, khi Vi Thị Như Quỳnh được đưa vào thay Nguyễn Thị Uyên và thi đấu rất hiệu quả.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không còn phụ thuộc vào Nguyễn Thị Bích Tuyền. Khi những pha tấn công đa dạng hơn và hạn chế mắc lỗi, Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội thắng 25-22 để đưa trận đấu vào hiệp cuối.

Các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt duy trì sự hưng phấn và liên tục dẫn trước đối thủ trong set quyết định. Thái Lan cho thấy bản lĩnh khi dần rút ngắn cách biệt và hòa điểm 14-14.

Tuy nhiên, ở thời điểm quan trọng nhất của trận đấu, Bích Tuyền chuộc lại sai sót ở trận lượt đi - chính cô phát bóng hỏng giúp Thái Lan vô địch chặng 1. Đối chuyền số 10 ghi điểm kết thúc trận đấu bằng cú đập đầy uy lực, giúp đội tuyển Việt Nam hoàn tất cuộc lội ngược dòng xuất sắc.

Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên giành chức vô địch SEA V.League. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, đội vô địch chặng không phải Thái Lan.

Việt Nam 3 17 24 25 25 16 Thái Lan 2 25 26 17 22 14

Bảng xếp hạng SEA V.League 2025 - Chặng 2

XH Đội Thắng Thua Điểm Tỷ số set 1 Việt Nam 3 0 8 9/2 2 Thái Lan 2 1 7 8/4 3 Philippines 1 2 3 4/6 4 Indonesia 0 3 0 0/9