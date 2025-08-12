Trực tiếp Việt Nam vs Puerto Rico, bóng chuyền nữ U21 thế giới hôm nay 12/8

(VTC News) -

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam chạm trán Puerto Rico trong trận đấu cuối cùng của bảng A giải U21 thế giới. Trận đấu U21 Việt Nam vs U21 Puerto Rico diễn ra lúc 13h ngày 12/8.

Đội tuyển U21 Việt Nam chắc chắn giành quyền đi tiếp, trong khi Puerto Rico cũng có khả năng cao sẽ vượt qua vòng bảng kể cả khi thua trận này. Đại diện của châu Mỹ chỉ bị loại nếu họ thua U21 Việt Nam, đồng thời U21 Indonesia thắng U21 Argentina - điều rất khó xảy ra.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam chắc chắn đứng thứ hai tại bảng A.

Thất bại 1-3 (10-25, 25-20, 15-25, 15-25) trước U21 Argentina không ảnh hưởng nhiều đến đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam. Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán bởi đội bóng Nam Mỹ được đánh giá là đối thủ mạnh nhất bảng.

Đội tuyển U21 Việt Nam chắc chắn đứng thứ hai tại bảng A, kể cả trong trường hợp thua trận cuối. Trong trận đấu với Puerto Rico, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh không phải lo về nguy cơ bị loại. Kết quả trận đấu cũng không ảnh hưởng đến vị trí xếp hạng (quyết định nhánh đấu ở vòng trong) của U21 Việt Nam.

U21 Việt Nam tạo mốc lịch sử

Chiều 9/8, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đánh bại U21 Canada tại vòng bảng giải vô địch U21 thế giới 2025 ở Indonesia. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh lọt vào vòng 1/8. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam lọt vào vòng 16 đội của giải đấu cấp độ thế giới.

Ở trận tiếp theo, U21 Việt Nam thua U21 Argentina với tỷ số 1-3. Dù vậy, Đặng Thị Hồng và đồng đội vẫn chắc suất nhì bảng.

Giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 diễn ra tại Surabaya, Indonesia từ ngày 7 đến 17/8, quy tụ 24 đội tuyển quốc gia nữ dưới 21 tuổi từ 5 liên đoàn châu lục. Đây là lần đầu giải mở rộng từ 16 lên 24 đội. Đội bóng chuyền nữ U21 Việt Nam chung bảng với Argentina, Serbia, Indonesia (chủ nhà), Puerto Rico và Canada.

Danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam

Chủ công: Phạm Quỳnh Hương, Đặng Thị Hồng, Nguyễn Lan Vy, Bùi Thị Ánh Thảo

Phụ công: Nguyễn Phương Quỳnh, Lê Như Anh, Lê Thùy Linh

Đối chuyền: Ngô Thị Bích Huệ, Phạm Thùy Linh

Chuyền hai: Lại Thị Khánh Huyền, Nguyễn Vân Hà

Libero: Hà Kiều Vy.