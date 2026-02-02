Tuyển thủ U23 Việt Nam chấn thương nặng

(VTC News) -

Trận đấu gặp câu lạc bộ Công an Hà Nội tối qua (1/2) là lần đầu tiên Nguyễn Thái Sơn ra sân cho đội bóng mới - Ninh Bình - sau khi chia tay Thanh Hóa. Tuyển thủ U23 Việt Nam được tung vào sân ở hiệp 2 và chấn thương sau khoảng 20 phút thi đấu. Thái Sơn phải rời sân bằng cáng và được đưa đến bệnh viện kiểm tra ngay sau đó.

Nguồn tin của Báo Điện tử VTC News xác nhận tiền vệ sinh năm 2003 bị đứt dây chằng. Cầu thủ này phải nghỉ thi đấu dài hạn, có thể lên tới 1 năm hoặc hơn. Điều này đồng nghĩa với việc Thái Sơn chắc chắn không còn cơ hội cạnh tranh suất tham dự tham dự AFF Cup 2026, Asian Cup 2027 và bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải V.League 2025-2026.

Nguyễn Thái Sơn chấn thương nặng.

Thái Sơn chấn thương trong tình huống không có va chạm. Cầu thủ này bị đau khi thực hiện động tác đổi hướng di chuyển. Đây là dạng tổn thương không hiếm gặp trong bóng đá, nhất là đối với những cầu thủ vừa trải qua giai đoạn thi đấu nhiều trận với mật độ dày và không có đủ thời gian nghỉ ngơi.

Thái Sơn vừa thi đấu liên tục tại SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á. Trước đó, tiền vệ này cũng là trụ cột ra sân thường xuyên của câu lạc bộ Thanh Hóa trong giai đoạn đầu của mùa giải.

Cũng trong trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Ninh Bình, một cầu thủ khác phải rời sân bằng cáng là Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ sinh năm 1999 vừa trở lại sau chấn thương cách đây chưa lâu.

Dù vậy, trường hợp của Đoàn Văn Hậu có vẻ không phải là tái phát các vết đau cũ. Cầu thủ của CLB Công an Hà Nội bị đau do va chạm, chưa có dấu hiệu chấn thương nặng phải nghỉ dài hạn.