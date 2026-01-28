Lời đặc biệt của HLV Kim Sang-sik sau trận U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc

(VTC News) -

Trong một cuộc phóng vấn, tiền đạo Lê Phát và tiền vệ Văn Thuận đã có những chia sẻ về hành trình đầy cảm xúc của U23 Việt Nam tại giải đấu vừa qua. Những khoảnh khắc đáng nhớ không chỉ được quyết định bởi kết quả của trận đấu, mà còn bởi niềm tin và tinh thần mà ban huấn luyện truyền lại cho các cầu thủ trẻ. Với Lê Phát và Văn Thuận, lời động viên của HLV Kim Sang-sik sau trận thua U23 Trung Quốc chính là ký ức mà các anh sẽ còn nhớ mãi.

“Đó chỉ là một trận đấu thôi. Các bạn còn cả tương lai ở phía trước. Trận đấu đã qua rồi thì hãy để nó lại phía sau và hướng đến tương lai của mỗi người", Văn Thuận nhắc lại lời đặc biệt của HLV Kim Sang-sik dành cho học trò sau khi kết quả trận bán kết không được như ý.

Tiền đạo Lê Phát nhớ mãi lời đặc biệt của HLV Kim Sang-sik sau trận thua Trung Quốc. (Nguồn: VFF)

Thất bại trước U23 Trung Quốc từng khiến tinh thần của nhiều cầu thủ trẻ bị ảnh hưởng. Nhưng thay vì trách móc, HLV Kim Sang-sik đã chọn cách động viên, giúp các học trò nhìn về phía trước. Từ cú hích tinh thần ấy, U23 Việt Nam đã vượt qua khó khăn, thi đấu đầy bản lĩnh và giành chiến thắng thuyết phục trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh huy chương đồng.

Người hâm mộ xuyên suốt giải đấu vẫn thường vui vẻ gọi thành công của đội tuyển là “ma thuật đen” của HLV Kim Sang-sik. Lê Phát cho rằng “ma thuật” đó đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng điều chỉnh chiến thuật linh hoạt của ban huấn luyện.

“Mỗi trận đấu, thầy Kim và ban huấn luyện đều đưa ra những phương án khác nhau, có thể thay đổi sơ đồ. Nhưng anh em cầu thủ luôn tập trung cao độ để thích nghi với chiến thuật mà thầy đề ra”, Lê Phát chia sẻ.

Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng nghiên cứu rất kỹ từng đối thủ, từ các đội bóng Đông Á như Hàn Quốc, Trung Quốc cho đến các đại diện Tây Á như Ả Rập Xê Út hay UAE. Các phương án tấn công, phòng ngự đều được chuẩn bị trước để toàn đội có thể thích nghi nhanh khi bước vào trận đấu.

HLV Kim Sang-sik là người rất nghiêm khắc trong các buổi tập, yêu cầu cao về kỷ luật và sự tập trung. (Nguồn: VFF)

Dù có những điều chỉnh chiến thuật tùy đối thủ, Lê Phát khẳng định U23 Việt Nam vẫn giữ nguyên bản sắc: phòng ngự kỷ luật, tấn công cùng nhau và phòng ngự cũng cùng nhau như một tập thể thống nhất.

Khi được hỏi về dấu ấn của HLV Kim Sang-sik trong hành trình từ SEA Games cho đến từ giải vô địch châu Á, tiền vệ Văn Thuận cho biết HLV Kim là người rất nghiêm khắc trong các buổi tập. Trái lại, ngoài sân cỏ, ông lại là người gần gũi, vui vẻ và tạo cảm giác thoải mái cho các cầu thủ. Chính sự đối lập đó giúp toàn đội vừa tôn trọng, vừa gắn bó và tin tưởng vào ban huấn luyện.

"Khi làm việc với thầy Kim thì bọn em luôn trong trạng thái rất là tập trung để có thể bắt kịp nhịp độ thi đấu. Thầy Kim là người nghiêm khắc ở trong sân tập nhưng ở bên ngoài thì lại rất vui vẻ với anh em", Văn Thuận chia sẻ.

Trước khi vào sân, Văn Thuận cho biết HLV Kim Sang-sik luôn dành sự quan tâm, dặn dò rất kỹ cầu thủ trẻ trước giờ thi đấu. “Thầy Kim nhắc em nhiều nhất là phải tránh phạm lỗi ở phần sân nhà. Do em hay có thói quen dùng tay kéo người nên thầy luôn căn dặn rất kỹ trước khi em vào sân”.

Tiền đạo Lê Phát cũng muốn dành lời cảm ơn đến HLV Kim Sang-sik: "Khi bước vào giải đấu thì em có một chút lo lắng nhưng em cũng cảm ơn thầy Kim đã luôn quan tâm và nỗi lực chỉ bảo, giúp đỡ em trong giải đấu lần này để đạt được kết quả cao nhất".