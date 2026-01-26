Tiết lộ khoảnh khắc U23 Việt Nam khiến HLV Kim Sang-sik lo sợ nhất

(VTC News) -

Sáng 26/1, trong buổi trả lời phỏng vấn báo chí về hành trình đáng nhớ của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ thẳng thắn về cảm xúc của mình. Bên cạnh niềm tự hào về tấm huy chương đồng lịch sử, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng lần đầu hé lộ những thời khắc khiến ông thực sự lo lắng, thậm chí là buồn nhất kể từ khi đảm nhận vai trò dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik cho biết nỗi lo đã xuất hiện từ trước khi giải đấu bắt đầu. Sau hành trình kéo dài và tiêu hao nhiều thể lực tại SEA Games, U23 Việt Nam chỉ có quỹ thời gian ngắn để chuẩn bị, tập huấn tại Qatar rồi di chuyển sang Ả Rập Xê Út.

"Sau hành trình tại SEA Games khá mệt mỏi, chúng tôi phải đưa ra giáo án để cầu thủ nhanh chóng hồi phục thể lực, chuẩn bị kỹ lưỡng để họ sẵn sàng ra sân với tinh thần tốt nhất. Hình ảnh tôi cảm thấy nhớ nhất, buồn nhất là khi trung vệ Hiểu Minh chấn thương", nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

Dù vậy, những lo toan ấy chỉ thực sự trở nên nặng nề khi giải đấu bước vào giai đoạn căng thẳng. HLV Kim Sang-sik thừa nhận khoảnh khắc khiến ông nhớ nhất, đồng thời buồn nhất, là khi hậu vệ Hiểu Minh dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Với ông, đó không chỉ là mất mát về mặt nhân sự, mà còn là tổn thất lớn về tinh thần, bởi Hiểu Minh là một trong những trụ cột nơi hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc. (Nguồn: VFF)

Ông cũng cho rằng cao trào cảm xúc đến ở trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc, khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ. U23 Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người và phải bước vào 30 phút hiệp phụ đầy áp lực. Đối với HLV Kim Sang-sik, đó là thời điểm ông thực sự lo sợ, bởi 30 phút hiệp phụ trong thế thiếu người là khoảng thời gian “rất dài” với các cầu thủ trẻ.

"Trong trận với Hàn Quốc, Đình Bắc nhận thẻ đỏ, trong tình thế chỉ còn 10 người, 30 phút hiệp phụ rất dài. Lúc đó, tôi không biết phải nói gì để cầu thủ an tâm thi đấu. Tôi chỉ nhắc cầu thủ rằng đây không phải là trận đấu, mà hãy xem là một buổi tập, chúng ta đã tập luyện hàng ngày. Tôi muốn cầu thủ bớt áp lực để giữ thế trận và kéo sang lượt đá luân lưu".

Nhìn lại toàn bộ giải đấu, HLV Kim Sang-sik nhận định sức mạnh của U23 Việt Nam không đến từ một cá nhân nổi bật, mà là sự gắn kết của cả tập thể. Theo ông, việc tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đặc biệt trong các tình huống cố định, đã giúp đội bóng hạn chế tối đa bất lợi về thể hình khi tranh đấu các đội bóng hàng đầu châu Á.

Khép lại Giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam không chỉ ghi dấu ấn bằng thành tích mà còn mở ra nhiều hy vọng cho tương lai. HLV Kim Sang-sik khẳng định cánh cửa đội tuyển quốc gia luôn rộng mở với các cầu thủ U23, miễn là họ tiếp tục nỗ lực và thể hiện tốt ở cấp câu lạc bộ.