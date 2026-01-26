Toả sáng ở giải châu Á, trụ cột U23 Việt Nam vẫn khó xuất ngoại

(VTC News) -

Theo tìm hiểu của Báo Điện tử VTC News, Trần Trung Kiên chỉ tính đến câu chuyện chuyển nhượng khi V.League 2025/26 kết thúc. Thời điểm này, anh vẫn muốn đồng hành cùng Hoàng Anh Gia Lai trong cuộc chiến trụ hạng trước khi nghĩ đến một câu lạc bộ mới.

Cách đây 2 tháng, Trần Trung Kiên nhận được một số đề nghị chuyển nhượng từ các đội bóng Nhật Bản. Nhóm đội bóng này đã sớm liên hệ với Hoàng Anh Gia Lai nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra. Trung Kiên là ngôi sao sáng nhất tại sân Pleiku Arena ở thời điểm hiện tại.

Trần Trung Kiên là trụ cột của Hoàng Anh Gia Lai.

Chỉ tính riêng ở đấu trường V.League, Trung Kiên góp công lớn giúp HAGL giành nhiều điểm số quan trọng. Người gác đền sinh năm 2003 thi đấu chói sáng, liên tục cản phá hàng loạt cú sút của đối phương, đặc biệt ở hai trận đấu gặp Hà Nội FC và Đông Á Thanh Hóa.

Màn trình diễn này giúp Trần Trung Kiên được triệu tập lên đội U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam. Anh có màn ra mắt đội tuyển quốc gia ở vòng loại Asian Cup 2027. Tại SEA Games 33, Trần Trung Kiên bắt chính 100% số trận và cùng U22 Việt Nam giành huy chương vàng môn bóng đá nam.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, Trần Trung Kiên tiếp tục tỏa sáng rực rỡ, nhất là các trận đấu gặp Jordan và Ả Rập Xê Út. Phong độ của người gác đền này giúp U23 Việt Nam tiến vào tứ kết. Gặp UAE, anh tiếp tục chơi thăng hoa và đưa U23 Việt Nam vào bán kết.

Nhưng ở trận tranh giải Ba, Trần Trung Kiên thủng lưới 3 bàn khi các hậu vệ không còn giữ được sự tập trung.

Trần Trung Kiên sinh năm 2003, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hoàng Anh Gia Lai. Anh sớm có mặt ở đội một từ năm 18 tuổi nhưng chỉ chiếm suất bắt chính ở mùa giải 2024/25. Trung Kiên ra sân 24 trận và góp công lớn vào hành trình trụ hạng của đội bóng phố núi.