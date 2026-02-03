Tuyến đường rộng gần 100m ven Hồ Tây dần thành hình sau một năm thi công

Điểm đáng chú ý của dự án là quy mô mặt cắt ngang, được chia thành hai đoạn với tính chất khác nhau. Đoạn 1, từ nút giao đường Xuân Diệu đến ngõ 35 Đặng Thai Mai, có mặt cắt ngang lên tới 93,6m. Trong đó, hai tuyến đường giao thông bố trí hai bên, mỗi bên rộng từ 19 đến 21m, gồm lòng đường rộng 15m và vỉa hè phía đô thị từ 4 đến 6m. Ở giữa là trục không gian cảnh quan rộng 51,6m, tạo quỹ đất lớn cho không gian mở và cảnh quan đô thị.