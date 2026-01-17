Toàn cảnh nút giao gần 2.400 tỷ đồng ở Hà Nội nhìn từ trên cao

Dự án xây dựng nút giao giữa đường Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long là một trong những công trình giao thông có quy mô lớn tại khu vực phía Tây Hà Nội, với tổng mức đầu tư hơn 2.380 tỷ đồng.
Công trình được khởi công vào tháng 4/2025, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội làm chủ đầu tư, nhằm giải quyết điểm nghẽn giao thông trên trục kết nối quan trọng giữa các tuyến vành đai và hướng tâm.
Theo thiết kế, nút giao được xây dựng theo mô hình tuabin kết hợp hầm chui trực thông, cho phép các dòng phương tiện lưu thông liên tục, hạn chế xung đột giao cắt. (Ảnh phối cảnh dự án nút giao giữa đường vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long).
Trong đó, hầm chui trực thông theo hướng Lê Trọng Tấn (nay là Hoàng Tùng) đi Quốc lộ 32 giữ vai trò trục chính, được bố trí 4 làn xe với bề rộng 18,5m, tổng chiều dài lên tới 975m. Hạng mục này được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể thời gian di chuyển cho các phương tiện đi thẳng, nhất là trong khung giờ cao điểm.
Bên cạnh hầm chui, dự án còn bao gồm hệ thống 4 cầu nhánh bằng bê tông cốt thép, tạo thành các nhánh rẽ liên hoàn của nút giao tuabin. Tổng chiều dài các cầu nhánh hơn 2.300m, mỗi cầu rộng 8,8m, cùng với đó là hệ thống tường chắn bê tông cốt thép dài hơn 600m.
Ghi nhận tại công trường vào giữa tháng 1/2026, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Các hạng mục chính như hầm chui, nền đường, hệ thống cống thoát nước... được triển khai đồng thời trên nhiều mũi thi công.
Trên công trường, nhiều máy móc, thiết bị hiện đại được huy động, phục vụ các công đoạn thi công quan trọng.
Đại diện nhà thầu cho biết, đến thời điểm hiện tại, khoảng 98% mặt bằng phục vụ dự án đã được bàn giao, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thi công trên diện rộng, hạn chế tình trạng gián đoạn do vướng mắc giải phóng mặt bằng.
Về tuyến đường, đã hoàn thành 100% xử lý nền đất yếu bằng trụ đất gia cố xi măng (CDM); công tác đắp cát nền đường đạt 60% và trải vải địa kỹ thuật đạt 100% khối lượng theo thiết kế. Hạng mục cống đã hoàn thành 21% khối lượng cống hộp theo hợp đồng.
Trên công trường, hàng trăm công nhân cùng hệ thống máy móc của Vinaconex và các nhà thầu liên danh được huy động, tổ chức thi công theo phương án “3 ca, 4 kíp”. Việc duy trì cường độ thi công cao thể hiện quyết tâm của các đơn vị tham gia nhằm đưa dự án về đích đúng kế hoạch đề ra.
Dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long được xác định là công trình giao thông trọng điểm trong Chương trình 03 của Thành ủy Hà Nội về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025.
Khi hoàn thành, công trình không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông theo quy hoạch, mà còn tăng cường khả năng kết nối giữa các khu vực, giảm áp lực ùn tắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển các khu đô thị vệ tinh và kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Thủ đô.
Bình luận