Toàn cảnh nút giao gần 2.400 tỷ đồng ở Hà Nội nhìn từ trên cao

Trong đó, hầm chui trực thông theo hướng Lê Trọng Tấn (nay là Hoàng Tùng) đi Quốc lộ 32 giữ vai trò trục chính, được bố trí 4 làn xe với bề rộng 18,5m, tổng chiều dài lên tới 975m. Hạng mục này được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể thời gian di chuyển cho các phương tiện đi thẳng, nhất là trong khung giờ cao điểm.