Từng bị từ chối, người phụ nữ khuyết tật mở lối cho hơn 720 người cùng cảnh ngộ

(VTC News) -

Gần 20 năm qua, chị lặng lẽ dạy chữ, kết nối học nghề, tìm việc làm và giúp hơn 720 người khuyết tật có thêm cơ hội tự lập, viết tiếp cuộc đời bằng chính đôi chân của mình. Chính hành trình ấy đã đưa chị đến với số phát sóng tháng 7 của Nối trọn yêu thương.

Hơn bảy năm qua, chương trình không chỉ tìm đến những hoàn cảnh cần được sẻ chia mà còn lan tỏa những câu chuyện về những con người vượt lên nghịch cảnh, sống trách nhiệm và tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng.

Đó cũng là lý do Tân Hiệp Phát đồng hành cùng chương trình với mong muốn góp phần nhân lên những giá trị tốt đẹp thông qua các hành động thiết thực vì cộng đồng và phụng sự xã hội.

Chị Nguyễn Thị Nha chọn biến khiếm khuyết của mình thành động lực để đồng hành cùng cộng đồng người khuyết tật. (Nguồn: VTV)

Mở ra cánh cửa tự lập từ những con chữ đầu tiên

Sinh ra với khiếm khuyết ở cánh tay trái, chị Nguyễn Thị Nha sớm hiểu những rào cản mà người khuyết tật phải đối mặt trên hành trình học tập, tìm việc và hòa nhập cuộc sống.

Từng mơ ước trở thành giáo viên nhưng không thể theo đuổi vì điều kiện khi ấy còn nhiều hạn chế, chị chuyển sang học kế toán với hy vọng có một công việc ổn định. Thế nhưng sau nhiều lần gõ cửa doanh nghiệp, điều chị nhận lại chỉ là những cái lắc đầu vì khiếm khuyết cơ thể.

Những lần bị từ chối khiến chị càng thấu hiểu khó khăn của người khuyết tật. Chị tự nhủ, nếu một ngày tìm được lối đi cho mình thì sẽ quay trở lại mở lối cho những người khác.

Cơ hội đến vào năm 2010 khi chị tham gia một dự án đào tạo tin học dành cho người khuyết tật. Sau khóa học, thay vì tiếp tục tìm việc cho riêng mình, chị nhận lời đứng lớp, hướng dẫn lại cho các học viên khác. Công việc kéo dài nhiều năm không có thù lao, nhưng đổi lại, chị tìm thấy ý nghĩa trong việc đồng hành cùng cộng đồng người khuyết tật.

Với chị Nha, những con chữ đầu tiên có thể là cánh cửa mở ra cơ hội tự lập cho người khuyết tật. (Nguồn: VTV)

Từ năm 2013, chị tích cực tham gia các hoạt động của Hội Người khuyết tật địa phương và thành lập Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật trực thuộc Tỉnh đoàn Hải Dương. Từ đó đến nay, chị trở thành cầu nối giữa người khuyết tật với các cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp tuyển dụng và nhiều tổ chức xã hội.

Trao cho người khuyết tật cơ hội để tự lập

Không chỉ kết nối việc làm, chị Nguyễn Thị Nha còn mở những lớp học dành cho người khuyết tật trí tuệ, nơi những điều tưởng đơn giản như nhận mặt chữ, tập viết hay làm phép tính cơ bản lại là cả hành trình kiên nhẫn.

Có những học viên đã ngoài 30 tuổi mới bắt đầu tập đánh vần. Có người hôm nay vừa nhớ được một chữ thì ngày mai đã quên. Với chị Nha, biết đọc, biết viết không chỉ là có thêm một kỹ năng mà còn là cánh cửa đầu tiên để người khuyết tật học nghề, tìm việc và tự tin hòa nhập với cuộc sống.

Đến nay, hàng trăm người khuyết tật đã được chị dạy chữ, hướng dẫn kỹ năng, kết nối học nghề và tìm được việc làm. Riêng số người được chị hỗ trợ kết nối học nghề và việc làm đã vượt con số 720.

Từ người từng cần một cơ hội, chị Nha trở thành người trao cơ hội cho hơn 720 người khuyết tật. (Nguồn: VTV)

Không ít lần, chị Nguyễn Thị Nha từng nghĩ sẽ dừng lại để tìm một công việc ổn định hơn. Nhưng rồi, như chị cười kể với ê-kíp Nối trọn yêu thương: “Đôi khi mình cũng nghĩ là thôi, đi làm công ty cho nhanh nhưng vừa nghĩ tới lại có người gọi”.

Có hôm bữa cơm vừa dọn ra, chị nhận được cuộc gọi từ một gia đình có con khuyết tật cần giúp đỡ. Không chút đắn đo, chị lại gác bữa ăn để lên đường.

Với nhiều người, chị không chỉ là người kết nối việc làm mà còn là người tiếp thêm niềm tin để họ tin rằng mình vẫn có thể sống một cuộc đời có ích. Đó cũng là lý do câu chuyện của chị được Nối trọn yêu thương lựa chọn lan tỏa, như một minh chứng rằng khi một người được trao cơ hội, họ có thể tiếp tục mở ra hy vọng cho nhiều người khác.

Chia sẻ trong chương trình, chị Vũ Phương Thanh, đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát, cho biết, điều doanh nghiệp trân trọng ở chị Nguyễn Thị Nha không chỉ là nghị lực vượt lên nghịch cảnh mà còn là tinh thần sống trách nhiệm với cộng đồng suốt nhiều năm qua. Từ chính những trải nghiệm của mình, chị đã lựa chọn quay trở lại đồng hành cùng người khuyết tật thông qua các lớp học chữ, đào tạo kỹ năng và kết nối việc làm.

Đại diện Tân Hiệp Phát chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng những thay đổi bền vững luôn bắt đầu từ tinh thần sống trách nhiệm và sự đồng hành chân thành”. (Nguồn: VTV)

“Hơn 720 người khuyết tật được kết nối học nghề và việc làm không chỉ là một con số, mà là hơn 720 cuộc đời có thêm cơ hội và hy vọng. Chúng tôi tin rằng những thay đổi bền vững luôn bắt đầu từ tinh thần sống trách nhiệm và sự đồng hành chân thành. Đó cũng là lý do Tân Hiệp Phát đồng hành cùng chương trình để lan tỏa những giá trị tốt đẹp”, chị Vũ Phương Thanh chia sẻ.

Sau tất cả, điều thay đổi một cuộc đời không phải lúc nào cũng bắt đầu từ một món quà lớn. Đôi khi, đó chỉ là một người sẵn sàng tin tưởng, một bàn tay kiên nhẫn đồng hành và một cơ hội được trao đúng lúc. Khi những cơ hội ấy tiếp tục được nối dài từ người này sang người khác, yêu thương sẽ không chỉ dừng lại ở sự sẻ chia mà còn trở thành động lực tạo nên những đổi thay bền vững cho cộng đồng.

“Nối trọn yêu thương” là chương trình truyền hình nhân đạo do Trung tâm Truyền hình Nhân đạo phối hợp VTV1 thực hiện, với sự đồng hành của Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Hơn 7 năm qua, chương trình đã lan tỏa những câu chuyện về các cá nhân vượt lên nghịch cảnh, sống trách nhiệm và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng, qua đó kết nối những tấm lòng nhân ái và truyền cảm hứng về nghị lực, lòng tốt trong xã hội.