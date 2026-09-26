Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chặng đường phát triển mới của Việt Nam mở thêm cơ hội hợp tác với Canada, khi tri thức, công nghệ và nguồn lực Canada kết hợp với thị trường, nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam để cùng tạo ra sản phẩm, dịch vụ và việc làm có chất lượng. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược giữa hai nước nhân chuyến thăm này là thành quả hơn nửa thế kỷ hợp tác, mở ra khuôn khổ mới để hai nước hiểu nhau sâu sắc hơn, phối hợp hiệu quả hơn và mang lại những kết quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.