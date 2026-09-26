Thế giới Thời sự quốc tế Xuất bản ngày 26/09/2026 10:06 PM Xuất bản ngày 26/09/2026 10:06 PM Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour. Sau khi kết thúc các hoạt động trong chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, tối 23/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Mcdonald-Carti Ottawa, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Canada. Đại diện lãnh đạo Chính phủ Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sân bay. Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Quang Vinh chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sân bay. Cơ quan đại diện Việt Nam tại Canada chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước tới Canada. Sáng 24/9 (giờ địa phương), Toàn quyền Canada Louise Arbour đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada. Lễ đón diễn ra tại Phủ Toàn quyền ở Ottawa theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Trong ảnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự Canada. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Canada Louise Arbour. Phát biểu với báo chí sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Canada. Hơn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện, quan hệ Việt Nam - Canada đã có những bước tiến quan trọng: Tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; Kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân ngày càng phát triển sâu rộng. Đông đảo bà con Việt Kiều tại Canada chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.Cũng trong sáng 24/9 theo giờ địa phương, tại Phủ Toàn quyền Canada, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Toàn quyền Canada Louise Arbour sau Lễ đón cấp Nhà nước trọng thể.Toàn cảnh buổi hội kiến. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay Toàn quyền Canada Louise Arbour tại hội kiến. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, sáng 24/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) Trưa ngày 24/9, tại Nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc ăn trưa làm việc với Chủ tịch Thượng viện Raymonde Gagné và Chủ tịch Hạ viện Francis Scarpaleggia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch Thượng viện Raymonde Gagné và Chủ tịch Hạ viện Francis Scarpaleggia. Chiều 24/9 theo giờ địa phương, tại Nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada - Việt Nam. Toàn cảnh buổi làm việc. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, chiều 24/9 theo giờ địa phương, tại Nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chặng đường phát triển mới của Việt Nam mở thêm cơ hội hợp tác với Canada, khi tri thức, công nghệ và nguồn lực Canada kết hợp với thị trường, nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam để cùng tạo ra sản phẩm, dịch vụ và việc làm có chất lượng. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược giữa hai nước nhân chuyến thăm này là thành quả hơn nửa thế kỷ hợp tác, mở ra khuôn khổ mới để hai nước hiểu nhau sâu sắc hơn, phối hợp hiệu quả hơn và mang lại những kết quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Tối 24/9 (theo giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Canada, thủ đô Ottawa, Toàn quyền Canada Louise Arbour chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada. Trong ảnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Toàn quyền và Thủ tướng Canada tại tiệc chiêu đãi. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Canada, sáng 25/9 theo giờ địa phương, tại Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam - Canada. Sự kiện do Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada và Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp tổ chức. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada chứng kiến trao bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Canada. Chiều 25/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số doanh nghiệp, tập đoàn tại Canada. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Toshiyuki Onuma, Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Cũng trong sáng 25/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiếp Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giáo sư Graham Carr, Hiệu trưởng Trường Đại học Concordia. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, chiều 25/9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ các chuyên gia, trí thức tiêu biểu đại diện cho Mạng lưới Chuyên gia và Nhà khoa học Việt Nam tại Canada. Tham dự cuộc gặp có hơn 20 chuyên gia, trí thức đang làm việc trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, an ninh mạng, công nghệ 5G/6G, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, năng lượng, khoáng sản chiến lược, hạ tầng đô thị, dữ liệu, máy bay không người lái… Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, chiều tối 25/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong rằng cộng đồng người Việt tại Canada sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, quan hệ Đối tác Chiến lược và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Tối 25/9 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Ottawa, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.PV(Nguồn: VOV.VN)Link: https://vov.vn/chinh-tri/toan-canh-chuyen-tham-cap-nha-nuoc-toi-canada-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-post1335794.vov Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Việt Nam - Canada mở chương mới trong quan hệ chiến lược Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Mark Carney công bố Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác Chiến lược. LHQ, Mỹ, Canada mong Việt Nam phát huy đóng góp tích cực cho khu vực và thế giới Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thành công tốt đẹp và đạt nhiều kết quả. Việt Nam - Canada mở chương mới với quan hệ Đối tác Chiến lược Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, trong đó 2 nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược. TBT, CTN Tô Lâm mong các chuyên gia Việt Nam tại Canada hiến kế cho đất nước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hơn 20 chuyên gia, trí thức tiêu biểu của Mạng lưới Chuyên gia và Nhà khoa học Việt Nam tại Canada. Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81quan hệ Việt Nam - CanadaĐối tác chiến lược Việt Nam - Canadachuyến thăm cấp Nhà nước Canadalễ đón Tổng Bí thư tại CanadaBình luận
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