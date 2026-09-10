Truy tìm ô tô tông nam thanh niên đi xe đạp điện rồi bỏ chạy ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Clip nam thanh niên bị xe ô tô tông.

Ngày 10/9, Công an phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh truy tìm tài xế ô tô liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 9/9, anh Y.H.N. (20 tuổi, trú buôn Đung, phường Buôn Ma Thuột) đi xe đạp điện trên đường Phạm Ngũ Lão, theo hướng về đường 10/3 đã xảy ra va chạm trực diện với một ô tô màu trắng chạy theo hướng ngược lại.

Chiếc xe ô tô chạy với tốc độ khá nhanh.

Cú va chạm mạnh khiến anh N. bị hất văng vào lề đường và nằm bất tỉnh. Sau tai nạn, tài xế ô tô không dừng lại mà điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Người dân phát hiện vụ việc đã đưa anh N. đi cấp cứu. Nạn nhân bị đa chấn thương, trong đó có gãy xương hàm, xương đùi và xương chậu.

Do chưa xác định được biển kiểm soát và người điều khiển ô tô, Công an phường Buôn Ma Thuột phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trích xuất camera, xác minh phương tiện và tài xế liên quan để phục vụ điều tra.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.