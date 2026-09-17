Truy điệu, an táng mộ tập thể 17 liệt sĩ sau 38 năm được người dân lo hương khói

(VTC News) -

Ngày 17/9, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình, xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng diễn ra lễ truy điệu, an táng 17 hài cốt liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, nhân dân địa phương và thân nhân, gia đình liệt sĩ thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.

Lễ truy điệu, an táng 17 hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Quang Cường)

Các hài cốt được an táng chu đáo, trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo lời kể của các nhân chứng, năm 1994, trong quá trình san ủi mặt bằng xây dựng Nhà Văn hóa huyện Hiệp Đức (cũ), lực lượng thi công phát hiện một hố chôn tập trung chứa nhiều hài cốt cùng các di vật như quần áo, dép cao su, giày, súng AK, súng M79 và một số vật dụng quân sự khác.

Vụ việc được báo cáo để kiểm tra, xác minh ban đầu. Do thời điểm đó chưa đủ cơ sở xác định là hài cốt liệt sĩ nên chưa quy tập về nghĩa trang liệt sĩ.

Toàn bộ số hài cốt sau đó được ông Võ Đình Thế (doanh nhân tại TP.HCM; quê ở xã Duy Tân, TP Đà Nẵng) di dời, chôn cất tại khu vực chân đồi Tranh, thôn An Đông, xã Hiệp Đức. Đến năm 2019, số hài cốt trên tiếp tục được di chuyển về khu vực Gò Cao, xã Thu Bồn để xây dựng phần mộ và thờ cúng.

Lực lượng chức năng tìm thấy các di vật trong mộ tập thể 17 liệt sĩ. (Ảnh: Quang Cường)

Ngày 15/9 vừa qua, các lực lượng chức năng TP Đà Nẵng tổ chức khai quật, cất bốc ngôi mộ tập thể tại thôn Gò Cao, xã Thu Bồn, đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình.

Sau khi mở nắp mộ, qua từng lớp đất, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều di vật như dây dù, vải võng, ví da, bàn chải cùng một số dấu tích liên quan. Những di vật này cơ bản trùng khớp với lời kể của ông Võ Đình Thế về quá trình phát hiện, cất bốc và mai táng các hài cốt cách đây gần 40 năm.