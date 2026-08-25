Trường ngập sâu sau lũ, thầy cô và phụ huynh tất bật dọn dẹp xuyên đêm

(VTC News) -

Do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều khu vực tại xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn bị ngập sâu. Tại Trường THCS Thất Khê, nước dâng cao phủ kín toàn bộ sân trường, hành lang và các dãy phòng học ở tầng 1.

Nước dâng cao phủ kín toàn bộ sân trường, hành lang và các dãy phòng học ở tầng 1 của trường THCS Thất Khê, Lạng Sơn.

Theo thầy Nguyễn Văn Trọng - Hiệu trưởng nhà trường, nhờ chủ động ứng phó từ sớm, cán bộ, giáo viên cùng phụ huynh kịp thời di chuyển hầu hết bàn ghế, thiết bị và đồ dùng dạy học từ tầng 1 lên tầng 2 nên giảm thiểu được thiệt hại. Dù vậy, khi lũ rút, lượng bùn đất đọng lại rất dày đặc, khiến công tác khôi phục gian nan.

Từ đêm 24/8, khi nước vừa rút, giáo viên và phụ huynh có mặt tại trường, lội bùn bắt tay vào dọn dẹp xuyên đêm. Người cào từng mảng bùn nhão, người gom rác, người xịt rửa và cọ từng bộ bàn ghế. Dù tình trạng mất điện diện rộng và nguồn nước sạch còn khan hiếm, mọi người vẫn nỗ lực tranh thủ từng giờ.

Hàng chục giáo viên, phụ huynh dọn dẹp trường để kịp đón năm học mới 2026-2027.

Tại phòng học lớp 6A4, cô Hoàng Thị Oanh, giáo viên chủ nhiệm, cùng phụ huynh miệt mài lau chùi từng góc bảng, kê lại từng dãy bàn. Với cô Oanh, sự gấp rút này mang nhiều ý nghĩa hơn cả: “Năm học này là bước ngoặt đầu tiên khi các em khối 6 chuyển cấp vào trường mới. Chúng tôi mong muốn các em ngày đầu đến lớp sẽ thấy không gian sạch sẽ, khang trang và an toàn nhất. Dù bùn đất ngập ngụa, thiếu điện thiếu nước, các thầy cô vẫn bảo nhau cố gắng từng chút một để hoàn thành thật sớm”.

Năm học 2026 - 2027, Trường THCS Thất Khê có 16 lớp với 572 học sinh và 41 cán bộ, giáo viên. Ban giám hiệu đặt mục tiêu hoàn tất việc thau rửa, khử khuẩn ngay trong sáng 25/8. Khi phòng học khô ráo, trường sẽ phối hợp cùng phụ huynh hoàn thiện việc sắp xếp bàn ghế, phòng bộ môn, đảm bảo đón học sinh tựu trường và khai giảng đúng kế hoạch.

Khối lượng công việc khổng lồ nhưng các thầy cô đã hoàn thành trong sáng 25/8.

Giữa ngổn ngang bùn đất sau lũ dữ, tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương học trò của các thầy cô, phụ huynh Thất Khê đã thắp lên niềm tin, sẵn sàng chào đón 572 học sinh bước vào năm học mới trọn vẹn và an toàn.