Trường Kinh doanh và Công nghệ: 30 năm khát vọng đổi mới, hội nhập và phát triển

(VTC News) -

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Dương Châu - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - cho biết, năm học 2026 - 2027 đánh dấu chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của nhà trường.

Dấu mốc 30 năm (1996 - 2026) không chỉ là hành trình ghi dấu tâm huyết, trí tuệ và sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, người lao động, học viên và sinh viên mà còn là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới với khát vọng đổi mới, hội nhập và vươn lên mạnh mẽ hơn.

PGS.TS Phạm Dương Châu - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - phát biểu.

PGS.TS Phạm Dương Châu chia sẻ, trong bối cảnh ranh giới giữa các ngành khoa học ngày càng linh hoạt, kỹ sư cần hiểu về kinh tế, quản trị; nhà quản lý cần năng lực công nghệ; chuyên gia sức khỏe phải tiếp cận dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và những công nghệ mới. Trong môi trường quốc tế, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và tư duy toàn cầu ngày càng trở thành những năng lực thiết yếu.

Các đại biểu cùng toàn thể sinh viên HUBT dự lễ khai giảng năm học mới.

Nhà trường xác định trong thời đại mới, mỗi ngành đào tạo phải được phát triển theo chiều sâu, bắt kịp với tiến bộ khoa học, công nghệ và thực tiễn nghề nghiệp. Công nghệ thông tin cần làm chủ trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; ngoại ngữ trở thành công cụ tiếp cận tri thức, kết nối văn hóa và hội nhập; các ngành sức khỏe tiếp tục cập nhật thành tựu mới của y học và công nghệ chăm sóc con người.

Cùng với kiến thức chuyên môn, sinh viên được định hướng phát triển tư duy liên ngành, năng lực học tập suốt đời, khả năng thích ứng và tinh thần sáng tạo trước những thay đổi nhanh chóng của xã hội.

“Sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa, công nghệ sinh học và các mô hình giáo dục mới đang làm thay đổi sâu sắc cách con người học tập, nghiên cứu và làm việc. Giáo dục đại học vì thế không chỉ dừng ở truyền đạt kiến thức mà phải giúp người học biết tư duy, đặt câu hỏi, nghiên cứu, giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị mới”, PGS.TS Phạm Dương Châu nhấn mạnh.

Ban giám hiệu nhà trường tặng hoa em Nguyễn Thanh Tùng, sinh viên lớp RM28.01, Khoa Răng Hàm Mặt.

Trong năm học mới, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, bệnh viện, tổ chức xã hội và đối tác quốc tế.

Đối với đào tạo sau Đại học, Nhà trường đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ, phát triển năng lực nghiên cứu, xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh và tạo ra những công trình khoa học có giá trị thực tiễn.

Trường Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Một trường đại học muốn phát triển bền vững không chỉ cần có những người học giỏi, mà còn phải có những nhà khoa học có khả năng tạo ra tri thức mới và giải quyết những vấn đề thực tiễn của đất nước.

Tại lễ khai giảng, PGS.TS Phạm Dương Châu mong các em bước vào năm học mới với tâm thế chủ động, sáng tạo và trách nhiệm và giữ cho mình tinh thần học tập suốt đời, bởi thế giới thay đổi từng ngày, tấm bằng tốt nghiệp không phải là điểm kết thúc của việc học mà chính là điểm khởi đầu của một hành trình học tập mới.

PGS.TS Phạm Dương Châu tin tưởng, với truyền thống của Nhà trường, với tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giảng viên, với sự đồng hành của các đối tác và đặc biệt là sự nỗ lực của các thế hệ người học, HUBT sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác quốc tế và từng bước khẳng định vị thế của Nhà trường trong hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam.

Nhân dịp năm học mới, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vinh danh khen thưởng nhiều tập thể, cán bộ, giảng viên, đồng thời tiếp nhận học bổng từ các doanh nghiệp tài trợ với tổng số tiền là 2 tỷ 340 triệu đồng.