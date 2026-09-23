Trường học TP.HCM linh hoạt ứng phó mưa lớn

Sau trận mưa kéo dài hơn hai giờ khiến nhiều khu vực TP.HCM ngập sâu, tối 22/9, thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu), gửi thư nhắc học sinh cẩn trọng khi di chuyển, tránh đường ngập sâu và những nơi có cây xanh, biển hiệu, mái che có nguy cơ gãy đổ.

Thư gửi phụ huynh và học sinh của thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trường Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ.

Trong thư, thầy Đảo thông báo học sinh có giày bị ướt do mưa có thể mang dép hoặc đôi giày khác đến trường ngày 23/9, miễn sạch sẽ, phù hợp và bảo đảm an toàn. Nhà trường không trừ điểm hạnh kiểm hay đánh giá học sinh vì điều này. “Còn chuyện đôi giày thì… không sao cả!”, thầy viết.

Theo thầy Đảo, trong điều kiện thời tiết bất lợi, điều quan trọng nhất là học sinh trở về nhà an toàn. Thầy cũng mong phụ huynh cảm thông nếu con về muộn hoặc làm ướt quần áo, sách vở trên đường đi học.

Nhiều phương án đảm bảo an toàn cho học sinh được Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm thông báo đến phụ huynh.

Cũng trong tối 22/9, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) thông báo, phụ huynh có thể chủ động cho con nghỉ học ngày 23/9 nếu nhận thấy đường đến trường không an toàn hoặc gia đình có điều kiện chăm sóc trẻ tại nhà. Phụ huynh cần thông báo quyết định này với giáo viên chủ nhiệm.

Với học sinh nghỉ học do thời tiết, giáo viên sẽ gửi nội dung qua hệ thống LMS hoặc phiếu học tập để các em theo kịp bài vở. Trường vẫn duy trì dạy học, chăm sóc và bán trú cho những em đến lớp, đồng thời tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn khi có dông, mưa.

Thông tin cần thiết và kịp thời của Trường THPT Bùi Thị Xuân.

Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành) cũng cho phép phụ huynh quyết định cho con nghỉ học nếu việc đưa đón không bảo đảm an toàn. Giáo viên sẽ gửi bài qua LMS360 hoặc nhóm lớp.

Chị Bùi Dung, có hai con học tại trường, cho biết những thông báo như vậy thường được gửi khi dự báo thời tiết xấu. Theo chị, thông tin từ nhà trường giúp phụ huynh cân nhắc việc đưa đón con trong từng tình huống.

Theo bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, các cơ sở giáo dục cần căn cứ thời tiết, mực nước và điều kiện đi lại tại từng địa bàn để xây dựng phương án, kịp thời thông tin đến phụ huynh, học sinh.

Sở đề nghị các trường rà soát tuyến đường học sinh thường đi qua, xác định khu vực có nguy cơ mất an toàn và không để các em di chuyển qua nơi nguy hiểm khi chưa bảo đảm điều kiện. Cây xanh, hệ thống thoát nước, mái che, hàng rào và hệ thống điện trong trường cũng cần được kiểm tra, xử lý nguy cơ kịp thời.