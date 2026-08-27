Thêm nguồn tài trợ cho bóng đá Việt Nam trước thềm ASIAD 2026

(VTC News) -

Phát biểu tại chương trình, Tổng thư ký VFF - Nguyễn Văn Phú thay mặt lãnh đạo VFF ghi nhận nỗ lực, trách nhệm BHL, cầu thủ trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD.

Đây là đại hội lớn của châu lục, quy tụ nhiều đội mạnh. Việc Việt Nam góp mặt ở cả 2 môn bóng đá nam và nữ là vinh dự. Tổng thư ký VFF - Nguyễn Văn Phú kỳ vọng các đội tuyển đến dự với sư tự tin, đoàn kết, quyết tâm cao nhất, phát huy tối đa năng lực, đạt thành tích tốt nhất.

Đội tuyển nữ Việt Nam và U23 Việt Nam chuẩn bị dự ASIAD 2026.

Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh VFF trân trọng sự đồng hành của Herbalife Việt Nam trong việc hỗ trợ và tiếp thêm động lực cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Những chương trình tiếp sức, động viên trước mỗi giải đấu không chỉ mang ý nghĩa tinh thần đối với các cầu thủ mà còn góp phần lan tỏa sự quan tâm, cổ vũ của cộng đồng dành cho các Đội tuyển.

Ông Nguyễn Thành Đạt - Giám đốc Truyền thông Herbalife Việt Nam khẳng định chương trình nhằm tiếp sức cho các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi lên đường tham gia các giải đấu quan trọng tại đấu trường châu Á trong năm 2026.

“Là đối tác của VFF từ năm 2021, việc chúng tôi đồng hành cùng sự kiện này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Herbalife trong việc mang đến sự hỗ trợ và nguồn động viên cần thiết giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất để đạt được thành tích xuất sắc. Chúng tôi tin rằng thành công của các đội tuyển sẽ là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, thúc đẩy nhiều người trong cộng đồng thực hành lối sống năng động để sống khỏe mạnh hơn”, ông Đạt nói.

Môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra từ 15/9 đến 3/10. U23 Việt Nam ở cùng bảng với Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Môn bóng đá nữ kéo dài từ 14/9 đến 2/10. Việt Nam rơi vào bảng A cùng Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Đây là bảng đấu mà đối thủ chính trong cuộc cạnh tranh vé đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam sẽ là Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.

HLV Hoàng Văn Phúc của đội tuyển nữ Việt Nam nhấn mạnh: “Dinh dưỡng rất quan trọng với bóng đá nữ. Sự đồng hành của Herbalife không đơn thuần là sự hỗ trợ tài chính mà còn là quan tâm về mặt tinh thần, động viên ĐT nữ Việt Nam. Các cầu thủ có thể phát huy tối đa tiềm năng sân cỏ”.