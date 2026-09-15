Trưởng Ban Tuyên giáo Lào Cai làm Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

(VTC News) -

Sáng 15/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai, giữ chức Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Ông Dương Đức Huy sinh năm 1971, quê Hưng Yên, có học vị Tiến sĩ Di truyền và chọn giống cây trồng, Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp và bằng đại học ngành Trồng trọt.

Trước khi được tiếp nhận, bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, ông Huy từng giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai (cũ). Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, ông được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai.

Năm 2022, ông Huy là một trong 62 cá nhân tiêu biểu được tôn vinh danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông”. Trong quá trình nghiên cứu, ông có nhiều đóng góp trong các công trình, giải pháp kỹ thuật phục vụ chọn tạo giống cây trồng.

Nổi bật là việc nghiên cứu, chọn tạo các giống lúa lai LC25, LC212 và LC270 mang thương hiệu Lào Cai, cùng việc lai chuyển thành công gene kháng bạc lá vào các giống lúa do địa phương chọn tạo.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Dương Đức Huy. (Ảnh: Kiều Chi)

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chúc mừng ông Dương Đức Huy nhận nhiệm vụ mới, đồng thời đề nghị tân Cục trưởng sớm phối hợp cùng tập thể lãnh đạo Cục ổn định tổ chức, tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao trong những tháng cuối năm.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, trước mắt Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cần rà soát tổ chức bộ máy, công tác cán bộ tại các đơn vị trực thuộc để sớm kiện toàn. Cục cũng được yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế, trong đó có việc trình sửa đổi Nghị định 38/2026/NĐ-CP - Quy định về nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Lãnh đạo Bộ cũng yêu cầu Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xây dựng chiến lược, giải pháp cụ thể đối với từng ngành hàng, gắn công tác quản lý với sản xuất và thị trường. Tân Cục trưởng được đề nghị phát huy kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao chất lượng tham mưu và tăng cường phối hợp với các địa phương để xử lý những vấn đề phát sinh trong sản xuất.

Về nhiệm vụ tại Cục, ông Dương Đức Huy cho biết sẽ tập trung tham mưu quản lý, phát triển các cây trồng chủ lực, đồng thời nghiên cứu những sản phẩm mới có tiềm năng. Đối với lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, ông Huy cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và địa phương rà soát, thống kê, nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Theo tân Cục trưởng, ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật đang chịu tác động từ biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, sức ép của thị trường cùng yêu cầu đổi mới tổ chức và công tác cán bộ. Ông Huy cam kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ trong Cục xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới nhưng bám sát thực tiễn.