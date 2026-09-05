Trung vệ Duy Mạnh phẫu thuật thành công tại Mỹ

(VTC News) -

Rạng sáng 5/9 (giờ Việt Nam), trung vệ Đỗ Duy Mạnh thông báo ca phẫu thuật chấn thương sụn chêm tại Mỹ đã diễn ra thành công.

Cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội dự kiến cần ít nhất 6 tháng để hồi phục trước khi có thể trở lại thi đấu. Trên trang Facebook cá nhân, Duy Mạnh đăng tải hình ảnh sau ca phẫu thuật và gửi lời cảm ơn tới người thân, đồng đội cùng người hâm mộ đã động viên anh trong thời gian điều trị.

“Mạnh cũng đã từng gặp rất nhiều khó khăn từ trước. Đây sẽ là khoảng khó khăn nữa trong sự nghiệp. Nhưng bằng tất cả sự cố gắng và nỗ lực, Mạnh sẽ sớm vượt qua được thôi. Mạnh xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người luôn yêu thương, quan tâm, động viên và ủng hộ Mạnh”, trung vệ sinh năm 1996 chia sẻ.

Trước đó, Duy Mạnh sang Mỹ ngày 2/9 để tiến hành thăm khám và điều trị dứt điểm chấn thương. Bà xã Nguyễn Quỳnh Anh đồng hành cùng trung vệ sinh năm 1996 trong chuyến đi này.

Duy Mạnh thông báo ca phẫu thuật chấn thương sụn chêm diễn ra thành công. (Ảnh: Đỗ Duy Mạnh)

Sau ca phẫu thuật, Duy Mạnh bước vào quá trình điều trị và tập phục hồi kéo dài. Trung vệ 29 tuổi được dự báo cần khoảng 6 đến 9 tháng trước khi đủ điều kiện trở lại sân cỏ. Tiến độ cụ thể còn phụ thuộc vào khả năng hồi phục và phản ứng của cơ thể trong từng giai đoạn.

Duy Mạnh gặp chấn thương từ cuối tháng 4. Tình trạng đau kéo dài trong những tháng sau đó. Chấn thương sụn chêm khiến anh không thể góp mặt cùng đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Dù phải đứng ngoài sân, cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam vẫn đồng hành cùng thầy trò HLV Kim Sang-sik. Anh nhiều lần có mặt tại các buổi tập cũng như trên khán đài để động viên đồng đội trong hành trình giành chức vô địch Đông Nam Á.

Với quãng nghỉ dài, Duy Mạnh không chỉ lỡ FIFA ASEAN Cup 2026 mà còn khó có khả năng tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Ở cấp câu lạc bộ, anh cũng có thể vắng mặt trong phần lớn mùa giải 2026-2027.

Sự thiếu vắng Duy Mạnh là tổn thất đáng kể đối với cả CLB Hà Nội lẫn đội tuyển Việt Nam. Trung vệ sinh năm 1996 là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm ở hàng phòng ngự, từng tham dự nhiều giải đấu lớn trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Đây không phải lần đầu Duy Mạnh phải đối diện với thời gian dài điều trị chấn thương. Năm 2020, anh từng gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng và phải sang Singapore phẫu thuật. Sau nhiều tháng điều trị, trung vệ này mới có thể trở lại tập luyện và thi đấu.