Duy Mạnh tiết lộ khát khao cháy bỏng của Nguyễn Xuân Son

Ngày 14/11, ĐT Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) để chuẩn bị cho trận làm khách trước Lào tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Chia sẻ với truyền thông, trung vệ đội trưởng Đỗ Duy Mạnh cho biết không khí toàn đội đang rất tốt và tích cực sau quãng thời gian thi đấu căng thẳng: “Không khí của đội tuyển đang rất tốt. Tất cả anh em vừa trải qua một giai đoạn thi đấu khắc nghiệt ở V-League và ban huấn luyện cũng có những phương án điều chỉnh cho các cầu thủ. Tôi và các đồng đội đang cố gắng rèn luyện mỗi ngày để có thể chọn được điểm rơi phong độ tốt nhất có thể”.

Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh chia sẻ về tinh thần của ĐT Việt Nam trước ngày sang Lào. (Ảnh: VFF)

Khi nhắc đến Xuân Son, Duy Mạnh tiết lộ khát khao của tiền đạo thuộc biên chế CLB Nam Định khi trở lại sân cỏ: “Son nói rằng rất nhớ sân cỏ và qua những buổi tập thì Son cũng đã thể hiện được sự khát khao như vậy. Khi được chơi bóng thì bạn ấy rất vui, giống như chúng tôi vậy. Là một cầu thủ mà không được chơi bóng rất lâu thì đó là cảm giác tồi tệ nhất. Nhưng khi được quay trở lại sân cỏ thì Son phải nỗ lực rất nhiều để trở lại tập luyện thi đấu và tìm lại cảm giác tốt nhất”.

“Mọi người biết về trình độ của Xuân Son. Cậu ấy là một cầu thủ rất đặc biệt, một tiền đạo giỏi và ghi bàn rất tốt. Tôi cũng nói chuyện với Son rất nhiều để có thể chia sẻ và động viên nhau để có thể tập luyện tốt”, Duy Mạnh chia sẻ thêm.

Về mục tiêu của ĐT Việt Nam trong chuyến làm khách trước Lào, Duy Mạnh khẳng định mục tiêu của toàn đội hướng đến chiến thắng, thậm chí một trận thắng đậm, để làm quà tặng người hâm mộ.

Theo kế hoạch, sáng 15/11 ĐT Việt Nam sẽ lên đường sang Lào trên chuyến bay khởi hành lúc 09h35. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có bốn ngày tập luyện tại Viêng Chăn trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển chủ nhà vào ngày 19/11. Ở trận lượt đi trên sân Bình Dương, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 5-0.