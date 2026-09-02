Trúng thưởng biết ngay kết quả, người tham gia 'Xé ngay trúng liền' háo hức

(VTC News) -

Giữa mùa cao điểm nước giải khát, nhu cầu của người tiêu dùng không chỉ dừng lại ở việc giải nhiệt hay bổ sung năng lượng. Những trải nghiệm đơn giản, thuận tiện và mang lại cảm giác hào hứng ngay sau khi sử dụng sản phẩm cũng đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn.

“Xé nhãn sau khi giải khát”: Trào lưu giữa mùa nóng

Gần 12 giờ trưa, khi nắng nóng phủ kín nhiều tuyến đường ở TP.HCM, không khó để bắt gặp cảnh nhiều người ghé vội vào tiệm tạp hóa, cửa hàng tiện lợi hay quán nước ven đường để mua một chai nước lạnh giải khát.

Có người đứng nép dưới bóng cây uống vài ngụm Trà Dr Thanh cho đỡ khát và giúp thanh nhiệt cơ thể trước nắng nóng gay gắt. Có người vẫn ngồi trên xe, tranh thủ nghỉ vài phút giữa lúc chờ khách hay giao hàng, tận hưởng hương vị mạnh mẽ của chai Nước tăng lực Number 1 để tiếp thêm năng lượng trước khi bắt đầu công việc.

Nhiều người sau khi uống Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ hay Nước tăng lực Number 1 giờ không còn vội bỏ chai đi ngay như trước mà giữ lại thêm vài giây để xé nhãn, nhập mã thử vận may.

Đầu giờ chiều, anh Quân, một tài xế công nghệ chạy khu vực Hiệp Bình (TP.HCM), dựng xe dưới bóng cây gần một trường đại học để chờ khách.

Chai nước tăng lực Number 1 vừa uống xong vẫn còn cầm trên tay. Trong lúc trò chuyện với một tài xế khác cũng đang nghỉ giữa ca, anh được hỏi đã thử chương trình “xé nhãn nhập mã” chưa.

“Tôi tưởng chỉ quảng cáo thôi, ai ngờ nhập mã là biết kết quả luôn”, anh Quân kể.

Cách thức tham gia đơn giản, chỉ cần xé nhãn, lấy mã dự thưởng gửi về tổng đài 6020 hoặc nhập mã trên website https://xengaytrunglien.com/ là biết ngay kết quả.

Được người bạn nghề chỉ cách, anh thử tách lớp nhãn theo đường cắt sẵn, nhập dãy mã hiện ra trên điện thoại. Chỉ vài giây sau, hệ thống thông báo anh nhận được thẻ nạp điện thoại 50.000 đồng.

Không chỉ các tài xế công nghệ như anh Quân hào hứng với việc xé nhãn nhập mã, không khí này còn lan sang nhiều quán nước ven đường trong những ngày nắng nóng.

Tại một quán nước trên đường Đinh Thị Thi, khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM), chị Quỳnh, chủ quán, cho biết gần đây nhiều khách ghé mua Trà Xanh Không Độ, Nước tăng lực Number 1 hay Trà Dr Thanh rồi đứng lại ngay tại quán để nhập mã thử vận may.

“Ban đầu tôi cũng không để ý. Sau thấy khách mua xong cứ giữ chai lại, người thì nhập mã, người thì khoe vừa trúng thẻ điện thoại nên mới biết có chương trình xé nhãn”, chị kể.

Sau khi xé lớp nhãn theo đường cắt sẵn, người tham gia có thể nhập mã trên website https://xengaytrunglien.com/ hay nhắn tin về tổng đài 6020 để biết kết quả ngay trên điện thoại.

Theo chị Quỳnh, có hôm chỉ trong một buổi trưa đã có vài khách nhận được thẻ nạp điện thoại, khiến những người ngồi xung quanh cũng tò mò làm theo.

Sự đơn giản khiến ai cũng hào hứng tham gia

Điều khiến nhiều người nhớ và làm theo không nằm ở thao tác phức tạp. Ngược lại, cách tham gia đơn giản đến mức gần như ai cũng có thể thử ngay lần đầu tiên.

Chỉ cần xé nhãn chai Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ hay Nước tăng lực Number 1, lấy mã bên trong rồi nhập mã lên website: https://xengaytrunglien.com/ hoặc gửi tin nhắn về tổng đài 6020. Sau vài giây, kết quả sẽ hiển thị trực tiếp trên điện thoại.

Toàn bộ quá trình diễn ra chưa tới một phút. Không cần tải app. Không cần tạo tài khoản. Không phải qua nhiều bước xác nhận.

Với nhiều người lao động ngoài trời, thói quen thanh nhiệt cơ thể ngày nắng nóng gay gắt với Trà Dr Thanh còn giúp họ dễ dàng có cơ hội trúng các giải thưởng giá trị.

Với nhiều người, đặc biệt là tài xế công nghệ, công nhân hay người lớn tuổi không quen thao tác điện thoại, chính sự đơn giản này khiến họ cảm thấy thoải mái và hào hứng tham gia mỗi ngày. Và cũng vì dễ thực hiện, hành động “xé nhãn sau khi uống” bắt đầu được truyền miệng rất nhanh ở nhiều nơi.

Theo thông tin từ chương trình, hơn 500.000 giải thẻ nạp điện thoại đang được phân bổ xuyên suốt mùa hè từ ngày 20/04 đến 31/08/2026. Trung bình, cứ mỗi vài phút lại có một người nhận thưởng ở đâu đó trên cả nước. Tính đến nay, hơn 400.000 giải thưởng đã có chủ nhân và hàng trăm nghìn phần quà vẫn đang được tiếp tục trao đi trên toàn quốc.

Vì vậy, chuyện vừa uống xong đã xé nhãn nhập mã giờ không còn là hình ảnh hiếm gặp ở các quán nước ven đường hay những điểm dừng nghỉ giữa trưa nắng. Các phần thưởng hàng ngày được xử lý theo cơ chế “trúng là nhận”, hệ thống tự động cộng thưởng trong vòng 24 giờ sau khi xác nhận kết quả.

Bên cạnh đó, tới thời điểm hiện nay, người tham gia còn có cơ hội nhận 1 giải Đặc biệt trị giá lên đến 100 triệu đồng và 10 giải nhất, mỗi giải 10 triệu đồng tiền mặt thông qua buổi quay số diễn ra vào lúc 10h sáng ngày 4/09 và công khai lần lượt trên Fanpage chính thức của các nhãn hàng Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Nước tăng lực Number 1.