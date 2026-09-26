Trung thu đầu tiên tại trường Petrovietnam: Thắp sáng niềm tin nơi biên cương

(VTC News) -

Đúng ngày Rằm tháng Tám, 1.050 học sinh các dân tộc tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở (PTNT TH-THCS) Petrovietnam - Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, đã đón một mùa Trung thu đặc biệt dưới mái trường mới. Không chỉ có niềm vui của ngày hội trăng rằm, các em còn được trao thêm những món quà thiết thực và một không gian học tập STEM hiện đại, mở ra thêm những cơ hội khám phá khoa học, công nghệ ngay giữa vùng biên giới.

Toàn cảnh trường Petrovietnam - Phong Thổ.

Ngày 25/9, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) phối hợp với tỉnh Lai Châu tổ chức chương trình “Petrovietnam: Thắp sáng niềm tin - Nâng bước em tới trường” tại Trường PTNT TH-THCS Petrovietnam - Phong Thổ. Đây là hoạt động tiếp nối sau lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027 diễn ra ngày 5/9, khi ngôi trường chính thức đi vào hoạt động, trở thành mái nhà chung của 1.050 học sinh vùng biên.

Từ đầu giờ chiều, không gian trường học vốn quen thuộc với những giờ lên lớp đã trở nên rộn ràng hơn với 6 gian hàng trải nghiệm: Làm đèn Trung thu, sáng tạo nghệ thuật, tạo hình bóng bay, trò chơi vận động, STEM vui cùng em và tìm hiểu văn hóa vùng cao. Góc “Petrovietnam cùng em”, “Cây ước mơ” cũng trở thành nơi để các em thỏa sức sáng tạo, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ và gửi gắm những ước mơ của mình.

Nhưng phía sau niềm vui của một ngày hội Trung thu là câu chuyện lớn hơn về một ngôi trường đang từng bước trở thành điểm tựa để trẻ em vùng biên yên tâm học tập và trưởng thành.

Các đại biểu lãnh đạo thăm quan các gian trải nghiệm lễ hội Trung thu.

Từ một công trình an sinh đến mái trường của 1.050 học sinh

Trường PTNT TH-THCS Petrovietnam - Phong Thổ là ngôi trường đầu tiên trên cả nước được khởi công ngày 19/8/2025 và hoàn thành tháng 7/2026 theo Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền.

Dự án có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, trong đó Petrovietnam tài trợ 245 tỷ đồng. Được xây dựng trên diện tích 6,15 ha, với tổng diện tích sàn 27.098 m², trường có 30 lớp học lý thuyết, 16 phòng học bộ môn, khu nội trú cho 860 học sinh, nhà ăn, nhà đa năng, bể bơi cùng nhiều hạng mục phụ trợ.

Sau ngày khai giảng, ngôi trường đã đón 1.050 học sinh thuộc các dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì, Mảng, Cống... đến học tập, trong đó 860 em ở nội trú. Với mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp, nơi đây không chỉ là nơi dạy và học mà còn là không gian sinh hoạt, rèn luyện và chăm sóc học sinh - thực sự trở thành “ngôi nhà thứ hai” của nhiều em nhỏ vùng cao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh tại gian trải nghiệm lễ hội Trung thu.

Trong ngày Trung thu đầu tiên tại trường mới, thầy và trò có dịp nhìn lại chặng đường hình thành ngôi trường. Với Hiệu trưởng Phùng Văn Ơn, niềm vui không chỉ đến từ cơ sở vật chất khang trang, mà còn từ việc nhà trường được mang tên Petrovietnam - một Tập đoàn kinh tế lớn của đất nước - trên mảnh đất biên cương.

Chia sẻ với thầy và trò, ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam, nhấn mạnh rằng niềm vui của học sinh trong ngày Trung thu hôm nay là một minh chứng sinh động cho ý nghĩa của chủ trương quan tâm đầu tư phát triển giáo dục tại các địa bàn biên giới.

Theo ông Dũng, Petrovietnam trong quá trình phát triển luôn quan tâm đến người lao động, đồng thời phát huy trách nhiệm với cộng đồng, hướng nguồn lực và tình cảm của người Petrovietnam đến những vùng miền còn nhiều khó khăn, đặc biệt là biên giới, hải đảo. Ý nghĩa của công trình vì thế không chỉ nằm ở nguồn kinh phí đầu tư, mà còn ở tình cảm và trách nhiệm của người lao động Petrovietnam đối với cộng đồng.

Từ miền xuôi, những người Petrovietnam đã vượt núi, băng đèo đến Phong Thổ, góp phần tạo dựng một môi trường học tập tốt hơn cho trẻ em vùng biên. Đó cũng là cách để tăng cường kết nối giữa biên giới với nội địa, giữa biên giới với hậu phương, góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa các vùng miền.

Chuyên gia trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) giới thiệu về chương trình học về khoa học, công nghệ lĩnh vực năng lượng.

Mang khoa học, công nghệ đến gần hơn với học sinh vùng cao

Nếu ngôi trường mới tạo dựng nền tảng về cơ sở vật chất thì Phòng thực hành giáo dục STEM được khánh thành trong ngày Trung thu tiếp tục bổ sung một “mảnh ghép” quan trọng về tri thức.

Phòng STEM do Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) tài trợ kinh phí; Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) phối hợp lắp đặt thiết bị và xây dựng chương trình giảng dạy. Đây là không gian học tập được trang bị máy tính, thiết bị thí nghiệm và các module thực hành, mô phỏng những nội dung liên quan đến khoa học, công nghệ và lĩnh vực năng lượng.

Tại lễ khánh thành, các đại biểu đã tham quan phòng học, nghe giới thiệu về hoạt động giảng dạy STEM và trực tiếp xem những sản phẩm do học sinh thực hiện.

Điều đáng nói, Phòng thực hành STEM tại Phong Thổ được kết nối với mạng lưới hơn 100 phòng STEM đã được Petrovietnam đầu tư tại các địa phương trên cả nước. Từ đó, giáo dục STEM không chỉ dừng lại ở một phòng học hay một ngôi trường, mà từng bước trở thành cầu nối đưa khoa học, công nghệ, phương pháp học tập thực hành và tư duy sáng tạo đến gần hơn với học sinh ở nhiều vùng miền.

Với học sinh Phong Thổ, những giờ học trong phòng STEM có thể bắt đầu từ những thao tác rất nhỏ: quan sát, thử nghiệm, đặt câu hỏi, tìm cách giải quyết một vấn đề. Nhưng chính từ những trải nghiệm đó, niềm say mê khám phá có thể được hình thành, mở rộng trí tưởng tượng và gợi mở những lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai.

Đây cũng là một nội dung trong hành trình triển khai chương trình “STEM Innovation Petrovietnam”, thể hiện định hướng gắn trách nhiệm cộng đồng với khoa học, công nghệ và giáo dục thực hành.

Chăm chú xem các tiết mục biểu diễn.

Một mùa Trung thu ấm áp

Cùng với công trình và những giá trị lâu dài cho giáo dục, mùa Trung thu năm nay còn mang đến cho học sinh Phong Thổ những món quà rất gần gũi.

Công đoàn Petrovietnam cùng Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) trao tặng 1.050 phần quà gồm áo ấm mùa đông, bánh Trung thu, sách vở và đồ dùng học tập. Những món quà không lớn nhưng thiết thực đối với học sinh vùng cao, nhất là khi mùa đông khắc nghiệt đang đến gần.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Lai Châu ghi nhận sự đồng hành của Petrovietnam với địa phương và nhà trường, từ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ đến chăm lo đời sống học sinh. Theo lãnh đạo tỉnh, sự chung tay của các nguồn lực xã hội có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo điều kiện tốt hơn cho giáo dục tại khu vực biên giới.

Ông Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam - chia sẻ với thầy và trò trường Petrovietnam - Phong Thổ.

Ngày hội khép lại bằng các tiết mục nghệ thuật, xiếc - ảo thuật, đố vui, phá cỗ và màn bắn pháo hoa. Trong ánh sáng rực rỡ của đêm hội, những tiếng cười của học sinh hòa cùng niềm vui của thầy cô, phụ huynh và những người đã góp phần xây dựng ngôi trường.

Rồi những gian hàng sẽ được thu dọn, sân trường trở lại với nhịp học tập thường ngày. Nhưng mùa Trung thu đầu tiên dưới mái trường mới sẽ còn ở lại trong ký ức của 1.050 học sinh.

Một chiếc áo ấm sẽ đồng hành cùng các em qua mùa đông vùng cao. Một cuốn vở mới sẽ đón những nét chữ và những bài học mới. Một phòng STEM sáng đèn sẽ mở ra những giờ học mà ở đó các em được tự mình khám phá, thử nghiệm và đặt câu hỏi.

Và trên tất cả, một ngôi trường khang trang giữa vùng biên giới sẽ trở thành nơi những đứa trẻ dân tộc thiểu số được học tập, sinh hoạt, lớn lên trong sự chăm lo của gia đình, thầy cô và cộng đồng.

Từ một công trình có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, trong đó Petrovietnam tài trợ 245 tỷ đồng, điều còn lại lâu dài hơn những con số chính là giá trị mà ngôi trường có thể tạo ra qua từng thế hệ học sinh.

Ở Phong Thổ, hành trình ấy mới chỉ bắt đầu. Dưới mái trường mang tên Petrovietnam, những ước mơ của trẻ em vùng biên đang có thêm một điểm tựa để lớn lên - từ những bài học hôm nay, từ những trải nghiệm khoa học đầu tiên và từ niềm tin rằng các em luôn được quan tâm, đồng hành trên hành trình tới tương lai.