Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 24/11, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc thông báo tiến hành kiểm tra, điều tra đối với ông Trần Cát Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Thượng Hải.

Ông Trần Cát Ninh tham dự phiên thảo luận báo cáo công tác của Chính phủ bên lề kỳ họp Quốc hội Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 6/3/2025. (Ảnh: AP)

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc cho biết, ông Trần Cát Ninh bị điều tra do bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Trước đó, ông Trần Cát Ninh từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX và XX, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa XII, đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa XIV; Phó Bí thư Thành ủy, Quyền Thị trưởng, Thị trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Thành phố Bắc Kinh.