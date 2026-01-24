Trung Quốc điều tra hai quan chức quân đội cấp cao

(VTC News) -

Ngày 24/1, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định mở cuộc điều tra đối với các quan chức quân đội cấp cao Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia) và Lưu Chấn Lập (Liu Zhenli) vì nghi ngờ có “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”.

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp (trái) và Ủy viên Quân ủy Trung ương Lưu Chấn Lập. (Ảnh: Reuters/Florence Lo)

Theo đó, ông Trương hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Còn ông Lưu giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp thuộc Quân ủy Trung ương.

Ông Trương, 75 tuổi, được coi là đồng minh quân sự thân cận nhất của Chủ tịch Tập Cận Bình và là một trong số ít sĩ quan cấp cao còn có kinh nghiệm tác chiến. Ông là một trong hai Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương - cơ quan chỉ huy tối cao của các lực lượng vũ trang Trung Quốc.

Những năm gần đây, quân đội Trung Quốc nằm trong phạm vi rà soát kỷ luật và tổ chức của chiến dịch chỉnh đốn do lãnh đạo Trung Quốc triển khai từ năm 2012. Đến năm 2023, một số đơn vị chủ chốt, trong đó có Lực lượng Tên lửa, đã trở thành trọng tâm của quá trình này.

Tháng 10/2025, 8 tướng lĩnh cấp cao bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc với các cáo buộc tham nhũng, trong đó có Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông, người được xem là tướng lĩnh số hai của quân đội Trung Quốc, và Uỷ viên Quân ủy Trung ương Miêu Hoa.

Ông Hà từng công tác dưới quyền ông Tập và cùng ông Trương là thành viên Quân ủy Trung ương.

Trước đó, hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng đã bị xử lý kỷ luật vì các vi phạm tương tự. Theo Reuters, quá trình rà soát và chấn chỉnh trong lĩnh vực quốc phòng được cho là đang tác động tới tiến độ mua sắm trang bị quân sự cũng như hoạt động kinh doanh của một số doanh nghiệp quốc phòng lớn.