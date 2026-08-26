Trực tiếp: 'Minh bạch và trải nghiệm thực tế - Góc nhìn từ người tiêu dùng trẻ'

- Được biết, Acecook là một trong những doanh nghiệp triển khai chương trình tham quan nhà máy trong nhiều năm qua, tạo điều kiện để người tiêu dùng trực tiếp tham quan nhà máy sản xuất của Acecook. Vậy thưa bà Bích Vân, điều gì khiến Acecook quyết định triển khai hoạt động này?

Về phía Acecook Việt Nam, chúng tôi bắt đầu mở cửa nhà máy để người tiêu dùng tham quan từ năm 2012. Tính đến nay, đã hơn 14 năm Acecook Việt Nam tổ chức hoạt động tham quan nhà máy.

Ban đầu, hoạt động tham quan nhà máy của Acecook Việt Nam hướng đến việc tạo ra một môi trường hướng nghiệp, giúp các bạn sinh viên có cơ hội được quan sát thực tế những công việc diễn ra tại một doanh nghiệp.

Dần dần, cùng với nhu cầu tìm hiểu thông tin, nhu cầu trải nghiệm và đặc biệt là nhu cầu truy xuất nguồn gốc, xuất xứ của người tiêu dùng ngày càng gia tăng, Acecook Việt Nam đã mở rộng đối tượng khách tham quan.

Đối tượng tham quan hiện nay không chỉ có sinh viên mà còn có khách hàng nội trợ, học sinh. Chúng tôi cũng mở rộng hình thức đăng ký cho các đoàn khách tham quan theo nhóm, chẳng hạn như các nhóm văn phòng, để mọi người có thể tìm hiểu quy trình một sản phẩm tại Acecook Việt Nam được sản xuất như thế nào.

Từ khâu nhập nguyên liệu đầu vào cho đến những công đoạn trực tiếp bên trong nhà máy, người tham quan có thể quan sát và tìm hiểu toàn bộ quy trình.

Qua đó, chúng tôi muốn người tiêu dùng hiểu rằng, đối với một sản phẩm, việc bảo đảm chất lượng trong quá trình sản xuất cũng như những đầu tư, tâm huyết của doanh nghiệp khi làm ra sản phẩm là rất quan trọng. Điều này giúp người tiêu dùng có thể an tâm hơn trong quá trình sử dụng sản phẩm.

- Thưa bà khi Acecook quyết định mở cửa để đón người tiêu dùng đến tham quan, doanh nghiệp có lo lắng không? Có lo rằng người tiêu dùng sẽ đặt nhiều câu hỏi hơn, hay quan sát kỹ hơn từng công đoạn sản xuất của Acecook không? Và đó có phải cũng chính là điều Acecook mong muốn?

Thật ra, là một doanh nghiệp, chúng tôi cũng tìm hiểu khá kỹ về hành vi và nhu cầu của người tiêu dùng trước khi quyết định thực hiện một hoạt động nào đó hướng đến người tiêu dùng.

Rõ ràng hiện nay, người tiêu dùng rất quan tâm đến các vấn đề như tiêu chuẩn sản xuất, chất lượng sản phẩm, cũng như tính an toàn và sự an tâm khi sử dụng sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe.

Chắc là MC Thanh Nga cũng biết, hiện nay ngành hàng mì ăn liền đang gặp khá nhiều tin đồn liên quan đến việc mì ăn liền có thể không tốt cho sức khỏe. Có rất nhiều nỗi lo của người tiêu dùng liên quan đến sản phẩm mì ăn liền.

Sinh viên trải nghiệm nhà máy của Acecook.

Vì vậy, khi quyết định tổ chức hoạt động tham quan nhà máy, chúng tôi cũng phải chuẩn bị khá kỹ càng, tìm hiểu những thông tin cần thiết để có thể trả lời các câu hỏi mà người tiêu dùng có thể đặt ra trong chương trình tham quan.

Về phía Acecook Việt Nam, khi mở cửa một nhà máy, bởi việc sản xuất được thực hiện trong một môi trường có những yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt liên quan đến chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, nên mọi hoạt động bên trong nhà máy cũng phải được thực hiện rất chuẩn chỉnh.

Khi sẵn sàng để người tiêu dùng quan sát trực tiếp, chúng tôi gần như không thể để xảy ra một sai sót nào trước mắt người dùng. Vì vậy, điều này cũng tạo thêm áp lực để Acecook Việt Nam luôn đặt mình vào vị thế phải vận hành quy trình một cách chuẩn chỉnh.

Mục tiêu là để bất cứ khi nào người tiêu dùng bước chân vào nhà máy, họ đều có thể quan sát một quy trình sản xuất được thực hiện nghiêm túc, từ công đoạn đầu tiên cho tới công đoạn cuối cùng.

- Theo anh Thành, nếu là một người tiêu dùng được trực tiếp tham quan một nhà máy thực phẩm, anh sẽ quan sát điều gì đầu tiên?

Với kinh nghiệm làm nhiều năm của tôi, tôi nghĩ việc một nhà máy mở cửa để chứng minh những gì nhãn hàng nói là sự thật là một điều rất áp lực và khó. Bởi nhiều khi, người tiêu dùng không để ý đến những lỗi lớn mà lại chú ý đến những chi tiết rất nhỏ, rồi mang những điều đó về chia sẻ với người khác.

Nếu tôi là một người tiêu dùng được tham quan nhà máy và nhà máy thực sự tự tin, tôi sẽ xem những khu vực mà nhãn hàng hoặc những nơi khác thường không thể hiện ra.

Ví dụ, tôi sẽ xem sản phẩm loại được xử lý như thế nào, sản phẩm loại là gì và doanh nghiệp có công khai những thông tin đó hay không. Tôi cũng sẽ quan sát cách công nhân trao đổi với nhau, lúc họ vào làm hay tan ca thì diễn ra như thế nào.

Hoặc tôi sẽ để ý đến khâu nhập nguyên liệu: nguyên liệu nào được nhập, nguyên liệu nào không được nhập, hay trong một khoảng thời gian nhất định thì tốc độ sản xuất như thế nào, mọi người làm nhanh hay chậm.

Những chi tiết như vậy rất tự nhiên, không quá mang tính trình diễn. Tôi sẽ thích những chi tiết như thế. Và nếu tôi tự mình tìm ra được những điều đó thì chắc chắn tôi sẽ chia sẻ, khi đó mọi người cũng sẽ dễ tin hơn.

- Vậy theo anh khi nghe câu chuyện về Acecook từ chị Bích Vân, anh nhìn nhận như thế nào dưới góc độ một người nghiên cứu hành vi người dùng? Liệu việc cho người tiêu dùng trực tiếp tham quan quy trình sản xuất của doanh nghiệp có tạo ra mức độ tin cậy cao hơn so với việc doanh nghiệp chỉ truyền tải thông tin thông qua quảng cáo?

Ở góc độ người tiêu dùng, tôi chưa nói là số đông, nhưng những người tham quan hôm đó khi trở về, họ sẽ tin những gì họ đã tận mắt nhìn thấy. Khi đã nhìn thấy rồi, họ gần như sẽ trở thành những “tín đồ”. Cũng có thể họ không phải là người cực kỳ hâm mộ, nhưng trong lòng họ sẽ hiểu rằng: “À, hóa ra là như thế”.

Họ sẽ cảm thấy mình là một người tiêu dùng có trách nhiệm, thông minh và biết nhiều hơn những người ở ngoài kia.

Khi mình biết, mình sẽ muốn chia sẻ. Việc khách hàng đi tham quan nhà máy rồi chia sẻ những gì họ chứng kiến chính là một dạng bằng chứng xã hội rất tốt. Bằng chứng đó sẽ rút ngắn quá trình nhận thức của khách hàng.

Ngày xưa, ví dụ mình phải biết đến thông tin, rồi đi siêu thị dùng thử, sau đó cảm nhận sản phẩm thế này, thế kia, rồi mới mua thêm. Đó là một quá trình khá phức tạp, từ biết, thử, tin, yêu thích rồi mới sử dụng.

Nhưng khi một người tham quan nhà máy về và chia sẻ trải nghiệm của họ thì khoảng cách đó được rút ngắn rất nhiều, tức là biết là tin, biết là có thể yêu thích và sử dụng luôn.

Có thể họ cũng không cần mua ngay tại đó. Giống như lâu lâu tôi đi siêu thị, sử dụng một sản phẩm dùng thử của một nhãn hàng. Có khi chỉ cần một trải nghiệm nhỏ thôi, nhưng tôi thấy nhân viên nhiệt tình, sản phẩm rất ổn, mình vẫn sử dụng hằng ngày thì cứ mua về dùng.

Đó là điều tôi nghĩ sẽ mạnh hơn một TVC. Nếu một TVC được phát 1.000 lần thì nó vẫn chỉ có một nội dung. Nhưng những người tham quan nhà máy hôm đó có thể là cả trăm, cả nghìn người, với hàng nghìn góc nhìn khác nhau. Mỗi người sẽ có một cách nhìn, một cảm xúc, một tình yêu và một sự chứng thực khác nhau dành cho nhãn hàng.

Khi họ đưa những trải nghiệm đó lên mạng xã hội, thuật toán sẽ tiếp tục giúp lan tỏa. Rất nhiều người cùng kể về một câu chuyện thì sẽ khác so với việc nhãn hàng tự kể về mình.

Khách mời chia sẻ tại tòa đàm trực tuyến.

- Vậy người tiêu dùng ngày càng tin vào những gì họ được chứng kiến hơn là những gì họ chỉ được lắng nghe?

Ở góc nhìn người tiêu dùng, bản thân tôi cũng không thích những gì được sắp xếp quá kỹ. Tất nhiên, mình vẫn phải đi theo quy trình của nhà máy, từ đầu đến cuối. Nhưng tôi sẽ cố gắng tìm những chi tiết đặc biệt như vậy.

Tôi nghĩ nhãn hàng cũng có thể khéo léo sắp xếp để người tiêu dùng tự phát hiện ra những chi tiết đó. Khi người tiêu dùng tự tìm thấy, họ sẽ có cảm giác rất khác.

Ví dụ, họ có thể tự hỏi: “Hôm nay nhà máy làm sản phẩm này xong, ngày hôm sau làm sản phẩm khác thì có cần phải vệ sinh lại không?”, hay “Tại sao hôm nay họ lại dừng máy sớm?”. Những câu hỏi rất đời thường như vậy đôi khi lại khiến người tiêu dùng tin tưởng hơn.

- Thưa bà Bích Vân, đây có phải là những điều mà khách tham quan khi đến với Acecook Việt Nam thường quan tâm, giống như những gì anh Thành vừa chia sẻ không?

Chúng tôi cũng gặp những trường hợp khách hàng đến tham quan nhà máy và quan sát khá kỹ về dây chuyền sản xuất, đặc biệt là những yếu tố liên quan đến con người trong dây chuyền.

Một số khách tham quan khi thấy công nhân đang làm việc bên trong dây chuyền sẽ đặt câu hỏi về chế độ làm việc. Chẳng hạn, với những vị trí mà công nhân phải đứng trong thời gian dài thì bao lâu sẽ được nghỉ. Hay ở những công đoạn như chiên, môi trường làm việc khá nóng, dù bên trong nhà máy có hệ thống làm mát, thì Acecook Việt Nam có những biện pháp gì để bảo đảm điều kiện làm việc cho công nhân trong môi trường đó.

Bà Bích Vân chia sẻ tại tòa đàm trực tuyến.

Bên cạnh những câu hỏi liên quan đến người lao động, khách tham quan cũng rất quan tâm đến nguyên liệu đầu vào. Họ muốn biết nguyên liệu của Acecook Việt Nam được nhập từ những nhà cung cấp như thế nào, làm sao để bảo đảm đó là những nguyên liệu an toàn cho người sử dụng.

Có thể nói, khách tham quan đặt ra rất nhiều câu hỏi, không chỉ về sản phẩm mì ăn liền mà còn về doanh nghiệp, quy trình sản xuất, chất lượng nguyên liệu cũng như chế độ dành cho người lao động.

- Sau mỗi đợt tham quan như vậy, điều gì khiến Acecook cảm thấy ý nghĩa nhất? Đó là những câu hỏi, những góp ý hay những chia sẻ của khách tham quan khi đến với Acecook, thưa bà?

Mỗi chuyến tham quan của người tiêu dùng đến với nhà máy Acecook Việt Nam đều có rất nhiều kỷ niệm. Chúng tôi thường gọi vui đây là chương trình “Đến là tin, đến là vui, thấy là tin”.

Bởi khi đến với chương trình, ngoài việc được trực tiếp thấy cách Acecook Việt Nam sản xuất một sản phẩm như thế nào, khách tham quan còn có thể quan sát cách doanh nghiệp vận hành mỗi ngày trong nhà máy. Đây không phải là một hoạt động chỉ được xây dựng dành riêng cho khách tham quan, mà gần như người tiêu dùng được trực tiếp quan sát cách Acecook Việt Nam vận hành thực tế.

Khi đến chương trình và được tận mắt quan sát như vậy, người tiêu dùng sẽ cảm thấy an tâm hơn trong việc sử dụng sản phẩm. Những câu hỏi được đặt ra cũng được chúng tôi giải đáp, để khi đến thì khách hàng mang theo rất nhiều câu hỏi, những lo lắng, nhưng khi ra về, những nỗi lo đó được giải tỏa. Họ ra về với tâm trạng vui vẻ, thoải mái và an tâm hơn khi sử dụng sản phẩm mì ăn liền.

Đó là những điều mà Acecook Việt Nam nhận thấy rất ý nghĩa và cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng chương trình này ngày càng nhiều hơn cho khách hàng.

- Trong rất nhiều chuyến tham quan như vậy, chị Bích Vân có ấn tượng với kỷ niệm nào, hay câu hỏi nào của khách hàng dành cho Acecook mà bà nhớ nhất không? Bà có thể chia sẻ được không?

Bản thân tôi cũng là người trực tiếp dẫn các đoàn khách đi tham quan. Có một kỷ niệm mà tôi nghĩ cũng là điều tôi ghi nhớ trong quá trình gắn bó với Acecook Việt Nam.

Đó là một đoàn khách gồm các cô nội trợ. Sau khi đi tham quan về, các cô có gửi lại Acecook một lá thư. Trong lá thư, các cô gửi lời cảm ơn đến doanh nghiệp vì đã giúp các cô hiểu rằng những thông tin mình tiếp nhận trước đây có vẻ như vẫn chưa thật sự chính xác.

Thông qua quá trình tham quan, các cô biết thêm nhiều sản phẩm của công ty. Các cô cũng biết được về quy trình sản xuất mì ăn liền. Nói vui là trước giờ các cô cứ nghĩ mì ăn liền được làm từ bột sắn, nhưng qua quá trình tham quan mới biết rằng mì ăn liền được làm từ bột lúa mì.

Các cô cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt để doanh nghiệp có thể cung cấp thông tin trực tiếp cho người dùng, đồng thời là một chuyến đi rất ý nghĩa đối với đoàn khách ngày hôm đó.

Những lá thư này chúng tôi vẫn lưu giữ trong các hoạt động tham quan của mình và xem đó là một trong những động lực để công ty tiếp tục cải thiện các hoạt động, giúp chương trình tiếp cận tốt hơn với người dùng.

- Từ chia sẻ của chị Bích Vân, thưa anh Thành, nếu những trải nghiệm của người tham quan Acecook tiếp tục được chia sẻ nhiều hơn trên mạng xã hội, theo anh, chúng sẽ tác động như thế nào đến niềm tin của cộng đồng? Liệu đây có phải là một dạng truyền miệng số mà doanh nghiệp rất khó tạo ra chỉ bằng quảng cáo hay không?

Như khi nãy tôi có nói, nếu so với một TVC thì 1.000 người cùng nói về một câu chuyện chắc chắn sẽ tạo ra hiệu ứng mạnh hơn.

Thứ nhất là ngay với chính bản thân những người tham quan. Họ là người trực tiếp nhìn thấy nên họ tin rằng điều mình nhìn thấy là đúng. Khi họ tin điều đó rồi thì họ chia sẻ. Bạn bè của họ lại tin, rồi tương tác với bài đăng hoặc video đó. Khi nội dung được tương tác nhiều, thuật toán tiếp tục gợi ý đến nhiều người khác, và càng ngày nó càng lan tỏa.

Ví dụ hôm nay tôi đi tham quan, sau đó có một người khác nói: “Ừ, tôi cũng đi cùng tour với bạn đây”. Những câu chuyện như vậy sẽ tiếp tục được chia sẻ và tạo ra sự lan tỏa tự nhiên.

Nếu so với việc doanh nghiệp phải chủ động bỏ tiền để truyền tải thông tin thì truyền miệng số có một giá trị rất khác. Nó không chỉ có giá trị tại thời điểm nội dung được đăng tải, mà vài năm sau, nếu có sự cố hay vấn đề nào đó, người ta vẫn có thể nhớ đến sự kiện này, chủ động tìm lại những nội dung đã chia sẻ trước đó.

Thậm chí, những người từng tham quan nhà máy có thể quay lại để giải thích, chia sẻ trải nghiệm hoặc lên tiếng bảo vệ doanh nghiệp trong một số tình huống. Vì họ đã trực tiếp nhìn thấy và trải nghiệm nên câu chuyện của họ có sức nặng khác với thông tin do doanh nghiệp tự nói về mình.

Vì vậy, tôi nghĩ việc doanh nghiệp mở cửa để khách hàng tham quan như vậy chắc chắn sẽ tạo ra hiệu quả rất mạnh, thậm chí có thể giá trị hơn một số khoản ngân sách dành cho các chiến dịch marketing thông thường.

- Theo anh, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng có nhiều công cụ để tự mình kiểm chứng thông tin, đâu sẽ là yếu tố giúp doanh nghiệp giữ được niềm tin lâu dài?

Bởi vì thông tin bây giờ rất nhiều và cũng rất dễ kiểm chứng. Ví dụ, ngày xưa mình chậm đăng báo cáo kinh doanh một chút thì người tiêu dùng vẫn phải chờ, đúng không? Còn bây giờ, họ chỉ cần nhập một câu lệnh với AI, AI sẽ tự tìm kiếm và xem có clip TikTok nào, hay có đường link báo nào mới hay không.

Cho nên gần như doanh nghiệp rất khó để giấu thông tin với người tiêu dùng, trừ khi mình để thông tin đó trong một căn phòng kín, không có ai tiếp xúc. Còn lại sẽ có người tham quan, nhân công, đối tác... và thông tin sẽ đến từ rất nhiều chiều.

Chính vì vậy, doanh nghiệp sẽ cần theo dõi sát sao hơn. Theo tôi, doanh nghiệp có hai thứ có thể tạo được niềm tin lâu dài với khách hàng.

Thứ nhất là sự nhất quán. Mình nói sản phẩm được làm từ bột mì thì phải chứng minh đó là bột mì trong rất nhiều năm. Năm nào, tháng nào mình cũng phải để người tiêu dùng thấy rằng thông tin này là đúng. Mặc dù họ đã biết rồi, mình vẫn phải nhắc lại. Đó là sự nhất quán.

Để dần dần, khi sự nhất quán đó được duy trì đủ lâu, doanh nghiệp sẽ không cần phải tự nói nữa. Sau này, nếu có ai hỏi thì sẽ có những người đã tham quan, đã biết và họ sẽ nói thay cho doanh nghiệp.

Thứ hai, doanh nghiệp cần có một suy nghĩ là phải nghĩ cho khách hàng. Tôi rất nể những nhãn hàng chịu khó lên mạng xã hội, gần như bình luận hay “like” cũng không bỏ sót. Bất kể một phàn nàn nào, chỉ khoảng 15-30 phút sau họ đã xử lý.

Ví dụ, bây giờ trên mạng xã hội, mọi người thường nói rằng có những nền tảng còn là nơi để “claim” nhanh hơn cả hotline. Đó cũng là lý do.

- Thưa bà Bích Vân, với những chia sẻ của anh Thành vừa rồi, chắc là chị cũng đã lắng nghe được rồi đúng không ạ? Hành trình xây dựng niềm tin của Acecook Việt Nam sẽ còn được tiếp tục như thế nào?

Về phía Acecook Việt Nam, chúng tôi cho rằng sự nhất quán và cam kết với những điều mình đã nói là một yếu tố rất quan trọng để xây dựng niềm tin với khách hàng.

Những trải nghiệm của khách hàng tại nhà máy Acecook Việt Nam sẽ luôn được duy trì, để khách hàng có thể cảm nhận được sự an tâm trong việc sử dụng sản phẩm.

Bên cạnh việc duy trì quá trình sản xuất được kiểm soát chất lượng trên dây chuyền, với hệ thống công nghệ hiện đại, Acecook Việt Nam cũng thực hiện những hoạt động cải tiến sản phẩm dựa trên nhu cầu của khách hàng, để đáp ứng những nhu cầu ngày càng đa dạng hơn và từ đó mở rộng tệp khách hàng của mình.

- Thưa anh Thành, dưới góc nhìn của một người nhiều năm làm việc trong lĩnh vực digital marketing và nghiên cứu hành vi người dùng, anh cho rằng trong vòng 5-10 năm tới, niềm tin của người tiêu dùng sẽ được xây dựng dựa trên những yếu tố nào? Liệu doanh nghiệp chỉ đầu tư cho truyền thông là đủ, hay sẽ cần đầu tư nhiều hơn cho sự minh bạch, trải nghiệm thực tế và đối thoại với khách hàng?

Sau nhiều năm kinh nghiệm, tôi thấy hành vi khách hàng đang dịch chuyển và áp lực đối với doanh nghiệp bây giờ là phải đảm bảo sự nhất quán về thông tin trong một thời gian dài, nhiều năm liền.

Nhưng bên cạnh đó, sự phản kháng của khách hàng cũng tạo ra một tâm lý là càng nhìn thấy quảng cáo thì họ lại càng khó tin. Họ sẽ không hoàn toàn tin quảng cáo là thật mà luôn đi kiểm chứng bằng AI, bằng các nguồn trên mạng xã hội hoặc từ bạn bè của họ.

Vì vậy, doanh nghiệp sẽ cần minh bạch thông tin trên tất cả các nền tảng, và thông tin phải giống nhau. Nếu có KOL, KOC hay đối tác nào hợp tác thì thông tin cũng không được sai lệch. Chỉ cần một nơi có thông tin sai thôi thì người tiêu dùng sẽ bắt đầu nghi ngờ ngược trở lại toàn bộ quá trình mình đã xây dựng.

Thứ hai, doanh nghiệp sẽ phải đầu tư vào trải nghiệm thật và sẵn sàng đối thoại với khách hàng khi có sự cố.

Nếu doanh nghiệp làm được những việc đó, tôi nghĩ truyền thông sẽ không chỉ là chi tiền cho quảng cáo nữa, mà là chi tiền để bảo chứng cho sự thật. Tức là nói phải chuẩn xác, chứ không phải nói hay. Và phải nói chính xác trong một thời gian rất dài.

Khi đứng ở góc nhìn khách hàng, tôi thấy doanh nghiệp này nói trên Facebook cũng như trên TikTok, bạn bè mình cũng khen, rồi mình sử dụng và thấy đúng như doanh nghiệp đã đăng tải. Khi đó, tôi sẽ có một sự mến mộ và yêu mến nhất định.

Bây giờ, nhất quán trên một kênh thì dễ, nhưng nhất quán trên rất nhiều kênh thì không đơn giản. Bởi không phải chỉ mình được phép nói, mà người khác cũng nói về mình.

Giống như câu chuyện tôi kể lúc đầu về việc gửi đồ. Khi một doanh nghiệp lớn nhưng vẫn quan tâm đến một khách hàng nhỏ như tôi, họ trả lời rất nhanh và xử lý sự cố không thể chê vào đâu được. Thậm chí lúc đó, dù tôi có tức giận hay có đăng bài thì tôi vẫn phải kiểm tra lại lời nói của mình, xem lời nói đó có ảnh hưởng đến doanh nghiệp hay không. Mình phải công bằng và minh bạch.

Bởi khi người ta đối xử với mình một cách minh bạch thì mình cũng không thể nói theo kiểu không minh bạch được. Nếu mình nói không minh bạch, biết đâu sẽ có một bạn đọc khác vào và phản biện, thậm chí “bóc phốt” chính mình. Vì vậy, mình cũng phải có trách nhiệm với những gì mình nói.

- Bà Bích Vân có đồng tình với những nhận định của anh Thành về việc doanh nghiệp sẽ ngày càng phải thay đổi nhiều hơn để đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng?

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Thành vừa rồi. Về phía doanh nghiệp, rõ ràng khi người tiêu dùng thay đổi thì doanh nghiệp cũng phải thay đổi để đáp ứng những kỳ vọng của người tiêu dùng.

Hiện nay, người tiêu dùng yêu cầu doanh nghiệp ngày càng minh bạch hơn về nguồn gốc, xuất xứ; minh bạch hơn về quy trình sản xuất, cũng như các thông tin liên quan đến sản phẩm.

Như vậy, doanh nghiệp càng phải ngày một chuẩn chỉnh hơn trong quá trình cung cấp thông tin ra bên ngoài, để thông tin chính xác và đồng nhất trên các nền tảng. Từ đó tạo nên một hệ thống niềm tin đối với doanh nghiệp.

- Trước khi khép lại chương trình, xin mời hai vị khách mời gửi một thông điệp ngắn đến khán giả. Trước tiên, với anh Thành, nếu chỉ gói gọn trong một câu, anh muốn gửi điều gì tới các doanh nghiệp đang tìm cách xây dựng niềm tin và người tiêu dùng trong kỷ nguyên số?

Tôi nghĩ rằng trong kỷ nguyên mà thông tin có thể được kiểm chứng bằng một câu lệnh như thế này, doanh nghiệp sẽ cần tích lũy một tài sản, đó là sự thật và uy tín qua nhiều năm.

Và sự thật đó phải được kiểm chứng bởi nhiều khách hàng nói, chứ không phải chỉ mình doanh nghiệp nói.

Suy cho cùng, doanh nghiệp làm sao đáp ứng được sự hài lòng của khách hàng và lắng nghe khách hàng thì khách hàng sẽ không bao giờ rời bỏ doanh nghiệp.