Trực tiếp họp báo Việt Nam vs Malaysia: HLV Kim Sang-sik nói gì?

Trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 16h ngày 5/10 trên sân vận động Gelora Bung Karno ở Jakarta (Indonesia).

Không thể giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng ba. Đây là lần thứ tư trong năm nay 2 đội đối đầu nhau. Đội tuyển Việt Nam thắng trong cả 3 lần chạm trán Malaysia gần nhất, ghi 7 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

HLV Kim Sang-sik tham dự họp báo sau trận đấu.

Hai đội bước vào cuộc đối đầu này với những tổn thất đáng kể về lực lượng. Malaysia không còn sự phục vụ của đội trưởng Dion Cools, người rời đội sau chiến thắng 6-0 trước Singapore ở lượt cuối vòng bảng vì lý do gia đình. Trên hàng công, Faisal Halim cũng vắng mặt do chấn thương bắp chân.

Đội tuyển Việt Nam cũng không có lực lượng tốt nhất. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết sau trận gặp Pakistan, một số cầu thủ gặp vấn đề về thể trạng. Hoàng Hên và Tài Lộc chưa đạt trạng thái tốt nhất, trong khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh gặp chấn thương cơ.