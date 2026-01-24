HLV Kim Sang-sik: U23 Việt Nam kiệt sức vẫn giữ tinh thần

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 2-2 U23 Hàn Quốc (Luân lưu: 7-6)

U23 Việt Nam khép lại hành trình tại giải U23 châu Á 2026 bằng chiến thắng trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng 3. Huấn luyện viên Kim Sang-sik nói rằng ông "khó có thể làm gì" trong tình thế khó khăn khi U23 Việt Nam thi đấu thiếu người. Chính sự nỗ lực và tinh thần thi đấu của các cầu thủ giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng.

"U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam hiện tại đều rất mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần. Dù vậy, cầu thủ của đôi bên hôm nay đã nỗ lực hết sức mình, thể hiện tinh thần thi đấu vô cùng quả cảm", huấn luyện viên Kim Sang-sik nói.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik

Nguyễn Quốc Việt ghi bàn mở tỷ số bằng cú dứt điểm uy lực. Sau đó, U23 Hàn Quốc có bàn gỡ hoà nhưng chỉ vài phút sau, Đình Bắc ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 bằng cú đá phạt đẳng cấp. Phút bù giờ cuối cùng, U23 Việt Nam bị gỡ hoà và phải gồng mình chống đỡ các pha tấn công của đối thủ trong hiệp phụ.

Chung cuộc, U23 Việt Nam thắng với tỉ số 7-6 sau loạt sút luân lưu. Cao Văn Bình cản phá thành công ở lượt thứ 7 trước khi Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn quyết định.

"Đặc biệt, trong tình thế chúng tôi bị thiếu mất một người, các cầu thủ giữ vững tỷ số hòa cho đến tận hiệp phụ và kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu. Tôi tin rằng qua những trải nghiệm như thế này, các cầu thủ của U23 Việt Nam sẽ trưởng thành hơn và đây sẽ là cơ hội để họ tiếp tục phát triển.

Dù đã rất kiệt sức, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn giữ tinh thần. Các cầu thủ xử lý bình tĩnh, tự tin ở loạt đá luân lưu để giúp chúng tôi chiến thắng. Thủ môn Văn Bình dù không được tham gia thi đấu nhiều, nhưng vẫn luôn lặng lẽ cố gắng hết mình. Hôm nay cậu ấy cũng đã khá căng thẳng và vất vả, cũng đã đóng góp vào chiến thắng của đội. Các cầu thủ đã trưởng thành hơn nhiều", huấn luyện viên Kim Sang-sik nói thêm.