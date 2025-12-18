  • Zalo

Kết quả U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan, chung kết SEA Games 33 mới nhất

Cập nhật kết quả bóng đá chung kết SEA Games 33 mới nhất: U22 Việt Nam tranh huy chương vàng với U22 Thái Lan.

U22 Việt Nam2-2U22 Thái Lan
Tiếp tục cập nhật
20'Yodsakorn
31'Seksan
Đình Bắc49'
Lý Đức60'

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra kịch tính với nhiều khoảnh khắc bất ngờ. Hai đội bóng gợi nhớ lại trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 diễn ra cũng tại sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

*Tiếp tục cập nhật.

U22 Việt Nam và U22 Thái Lan tạo nên màn đôi công hấp dẫn. (Ảnh: Thế Sơn)

Đội hình U22 Việt Nam đấu U22 Thái Lan

U22 Việt Nam: Trần Trung Kiên; Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh; Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng; Lê Viktor, Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang.

U22 Thái Lan: Sorawat Phosaman, Chanon Tamma, Chanapach Buaphan, Seksan Ratree, Sittha Boonlha, Kakana Khamyok, Yotsakon Burapha, Waris Choolthong, Chaiyaphon Otton, Iklas Sanron, Phonek Maneekorn.

