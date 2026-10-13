Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội 0-1 Kashima Antlers: Adou Minh phản lưới nhà

Tỉ số trận đấu●Cúp C1 châu ÁCông an Hà Nội0-1Kashima AntlersĐANG CẬP NHẬTAdou Minh (61’, phản lưới nhà)
Trận đấu kết thúc
Công an Hà Nội 0-1 Kashima Antlers
Trọng tài tham khảo công nghệ VAR khi có tín hiệu cho rằng 1 cầu thủ đội khách để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng quyết định cuối cùng là không có phạt đền.
CLB Công an Hà Nội đang nỗ lực tràn lên tấn công nhằm níu giữ hy vọng giành lại ít nhất 1 điểm. Tuy nhiên, chưa có cơ hội nào nguy hiểm.
Sức ép lên phần sân của Công an Hà Nội từ Kashima Antlers đang giảm dần.
Kashima Antlers đang thi đấu chậm rãi nhưng kiểm soát hoàn toàn tình hình trên sân. Sự xuất hiện của Shibasaki là đủ để hàng tiền vệ Công an Hà Nội gặp vô vàn khó khăn.
Không có phạt đền
Adou Minh tạt bóng trúng tay của Ogawa nhưng đây là pha bóng mà hậu vệ đối phương chống tay xuống sân một cách tự nhiên.
Shibasaki xâm nhập vòng cấm rất hay và đường chuyền ngang của anh khiến Adou Minh lúng túng đá phản lưới nhà.
Sự xuất hiện của Alan không giúp CLB Công an Hà Nội tấn công hay hơn. Kashima Antlers gây sức ép lớn và khiến hàng thủ chủ nhà chao đảo.
Elber tạt bóng khá hay nhưng Leo Ceara đánh đầu rất thiếu chuẩn xác ở vị trí thuận lợi.
CLB Công an Hà Nội chơi không tốt trong những phút đầu hiệp 2. Các cầu thủ liên tục chuyền hỏng ngay ở phần sân nhà và để Kashima Antlers có cơ hội.
Hiệp 2 bắt đầu
CLB Công an Hà Nội giao bóng.
Hiệp 1 kết thúc
Công an Hà Nội 0-0 Kashima Antlers
Leo Artur chọc khe rất hay cho Nguyễn Đình Bắc nhưng tiền đạo của Công an Hà Nội dứt điểm không đủ tốt. Sau đó, Mauk nỗ lực đánh gót nhưng vẫn chưa có bàn thắng.
CLB Công an Hà Nội phòng ngự tập trung và khiến các chân sút đối phương chưa có nhiều khoảng trống. Khung thành của Nguyễn Filip vẫn ở trạng thái an toàn.
Đến thời điểm hiện tại, CLB Công an Hà Nội vẫn duy trì được thế trận tốt. Họ thậm chí đã dứt điểm nhiều hơn đối thủ.
Leo Artur thoát xuống sau đường chuyền của Mauk, anh dứt điểm đưa bóng đi trúng tay hậu vệ đội khách nhưng không có phạt đền. Trước đó, cầu thủ Kashima Antlers nỗ lực phòng ngự, bóng trúng chân rồi mới bật vào tay nên không có phạt đền.
Bueno (Kashima Antlers) và Mauk (Công an Hà Nội) đều phải nhận thẻ vàng sau pha va chạm không đáng có trên sân.
CLB Công an Hà Nội đang chuyển qua phương án sút xa. Leo Artur liên tục dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng chưa hiệu quả.
Quang Hải đá phạt nhanh nhưng Nguyễn Đình Bắc không thể vượt qua sự truy cản của hậu vệ đội khách.
Suzuki vừa có cơ hội dứt điểm rất nguy hiểm trong vòng cấm, tuy nhiên cú sút của cầu thủ này ở tư thế khó.
CLB Công an Hà Nội tổ chức tấn công hay, Đình Bắc đánh gót cho Quang Vinh. Sau một tình huống lộn xộn, Stefan Mauk nỗ lực dứt điểm nhưng chưa thể có bàn thắng.
Trận đấu bắt đầu
Kashima Antlers giao bóng.
Đội hình ra sân
Thông tin trận đấu Công an Hà Nội vs Kashima Antlers
CLB Công an Hà Nội khởi đầu chưa ý ở AFC Champions League khi nhận thất bại 1-4 trước Gamba Osaka trong ngày ra quân trên đất Nhật Bản. Dẫu vậy, đại diện Việt Nam vẫn mang đến nhiều điều tích cực bằng lối chơi tự tin. Gamba Osaka mạnh hơn rất nhiều và những bàn thua không dễ để CLB Công an Hà Nội có thể hóa giải.
Về mặt lực lượng, huấn luyện viên Alexandre Polking sẽ gặp đôi chút khó khăn khi Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Đình Bắc chưa chắc có thể đá chính ngay từ đầu. Thậm chí, khả năng ra sân của Quang Hải vẫn còn bỏ ngỏ. David Henen chắc chắn vắng mặt vì chấn thương.
Trong khi đó, Kashima Antlers đánh bại Newcastle Jets đến 7-1 ở lượt trận đầu. Trong trận đấu gần nhất ở giải quốc nội, đội bóng này vượt qua chính Gamba Osaka nhẹ nhàng 2-0. Làm khách trên sân Hàng Đẫy có lẽ chưa phải thử thách quá lớn với đại diện J.League. Tuy nhiên, không phải không có cơ hội để Công an Hà Nội tạo nên bất ngờ.
Link xem trực tiếp Công an Hà Nội đấu với Kashima Antlers
TV360 là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của AFC Champions League Elite. Trận Công an Hà Nội đấu với Kashima Antlers được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của TV360, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.
Người xem có thể truy cập TV360 bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.
Thông tin link xem trực tiếp Công an Hà Nội đấu với Kashima Antlers được cập nhật theo dữ liệu chính thức của TV360.
Link TV360 trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội đấu với Kashima Antlers (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://tv360.vn/tv/tv360-4?ch=2458
Để xem trực tiếp Công an Hà Nội đấu với Kashima Antlers trên máy tính, khán giả truy cập website TV360 bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng TV360 trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần trên giao diện.
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội 0-1 Kashima Antlers: Adou Minh phản lưới nhà
Mai Phương
(VTC News) -
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Kashima Antlers (19h15 ngày 13/10): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số CAHN vs Kashima Antlers tại AFC Champions League Elite.
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