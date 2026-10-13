Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội 0-1 Kashima Antlers: Adou Minh phản lưới nhà

CLB Công an Hà Nội khởi đầu chưa ý ở AFC Champions League khi nhận thất bại 1-4 trước Gamba Osaka trong ngày ra quân trên đất Nhật Bản. Dẫu vậy, đại diện Việt Nam vẫn mang đến nhiều điều tích cực bằng lối chơi tự tin. Gamba Osaka mạnh hơn rất nhiều và những bàn thua không dễ để CLB Công an Hà Nội có thể hóa giải.

David Henen vắng mặt vì chấn thương.

Về mặt lực lượng, huấn luyện viên Alexandre Polking sẽ gặp đôi chút khó khăn khi Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Đình Bắc chưa chắc có thể đá chính ngay từ đầu. Thậm chí, khả năng ra sân của Quang Hải vẫn còn bỏ ngỏ. David Henen chắc chắn vắng mặt vì chấn thương.

Trong khi đó, Kashima Antlers đánh bại Newcastle Jets đến 7-1 ở lượt trận đầu. Trong trận đấu gần nhất ở giải quốc nội, đội bóng này vượt qua chính Gamba Osaka nhẹ nhàng 2-0. Làm khách trên sân Hàng Đẫy có lẽ chưa phải thử thách quá lớn với đại diện J.League. Tuy nhiên, không phải không có cơ hội để Công an Hà Nội tạo nên bất ngờ.