Link xem trực tiếp CAHN vs Công an TP.HCM ngày 30/8, Siêu cúp Quốc gia 2026

(VTC News) -

Trận Siêu cúp Quốc gia 2026 giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Công an TP.HCM diễn ra lúc 18h ngày 30/8 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Khán giả có thể xem trực tiếp trận CAHN đấu CA TP.HCM trên hệ thống của FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận CLB Công an Hà Nội đấu Công an TP.HCM nhanh nhất.

Trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TP.HCM được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Xem trực tiếp CLB Công an Hà Nội vs Công an TP.HCM trên kênh nào?

Trận Công an Hà Nội đấu Công an TP.HCM được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm kênh YouTube, website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2026 có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi. Bên cạnh đó, trận đấu cũng được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”.

Link FPT Play trực tiếp CAHN vs CA TP.HCM hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp CLB Công an Hà Nội đấu Công an TP.HCM được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá CAHN vs CA TP.HCM: https://www.youtube.com/watch?v=f4X50yAtrM8 (sao chép và dán vào trình duyệt web)

Để xem trực tiếp trận đấu CAHN vs CA TP.HCM trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Trên nền tảng YouTube, khán giả xem trực tiếp miễn phí trận CLB Công an Hà Nội đấu Công an TP.HCM ở kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”.

Thông tin trận CAHN vs CA TP.HCM

Trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2026 là màn so tài của đội đương kim vô địch V.League và câu lạc bộ đoạt cúp Quốc gia mùa giải 2025-2026. Năm nay là lần đầu tiên 2 đội bóng ngành công an đối đầu với nhau trong trận đấu của những nhà vô địch.

Ở mùa giải trước, CLB Công an Hà Nội giành ngôi vương V.League với 64 điểm. Đoàn quân của huấn luyện viên Alexandre Polking bỏ xa đối thủ bám đuổi là Thể Công Viettel tới 10 điểm.

CLB Công an Hà Nội chỉ thua 2 trận trong cả mùa giải V.League. Họ giữ ngôi đầu bảng từ vòng đấu thứ 12 đến hết mùa, dù có những thời điểm đội bóng này chưa thi đấu đủ số trận như các đối thủ.

Trong khi đó, CLB Công an TP.HCM duy trì vị trí ổn định ở nửa trên bảng xếp hạng nhưng không cạnh tranh được vào nhóm đầu. Nguyễn Tiến Linh và đồng đội kết thúc mùa giải ở hạng 5 chung cuộc sau 10 chiến thắng, 6 trận hòa và 10 thất bại.

Thành công của CLB Công an TP.HCM đến ở cúp Quốc gia. Chiến thắng 2-1 trước Ninh Bình ngay trên sân khách mang về cho đội bóng của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương danh hiệu đầu tiên kể từ khi đổi tên CLB. Dù vậy, bước vào trận Siêu cúp Quốc gia, CLB Công an TP.HCM có huấn luyện viên mới là ông Arthur Diles.