Điều ít biết về con trai tài năng của 'ông hoàng nhạc đỏ' Trọng Tấn

(VTC News) -

Trọng Tấn là giọng ca nổi bật trong làng nhạc đỏ Việt Nam. Ngoài sự nghiệp thành công, anh còn có một gia đình viên mãn. Đặc biệt, Trọng Tấn có hai người con giỏi giang, đều có năng khiếu âm nhạc, trong đó con trai Vũ Tấn Đạt đang nhận được nhiều sự chú ý. Những đoạn clip hát cùng con trai được Trọng Tấn đăng tải có hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Con trai Trọng Tấn sở hữu vẻ ngoài điển trai, giọng hát nội lực.

Vũ Tấn Đạt sinh năm 2004, sở hữu ngoại hình điển trai, làn da sáng, sống mũi cao cùng phong cách trẻ trung, hiện đại. Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật nhưng ban đầu anh không theo học thanh nhạc mà theo học khoa Trống Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đến năm thứ ba, Trọng Tấn tình cờ phát hiện con trai có năng khiếu ca hát và thử cho con luyện thanh.

Ngay sau đó, Tấn Đạt chuyển sang học hệ trung cấp Thanh nhạc tại cùng Học viện, bước vào quá trình rèn luyện bài bản dưới sự hướng dẫn trực tiếp của bố. Theo Trọng Tấn, dù mới học chưa đầy một năm, Tấn Đạt đã bộc lộ sự bản lĩnh, tự tin và tố chất làm nghệ sĩ.

Năm 2021, trong chương trình Con đường âm nhạc, Trọng Tấn lần đầu đưa con trai lên sân khấu lớn. Phần biểu diễn ca khúc Áo mùa đông kết hợp giữa bố và con trai để lại ấn tượng với khán giả.

Mới đây, Tấn Đạt gây chú ý khi lọt vào vòng bán kết Tiếng hát Hà Nội 2025. Anh chia sẻ: "Bố đã động viên khi thấy tôi tham gia sân chơi âm nhạc này. Bố nói đây là cuộc thi chất lượng, nhiều nghệ sĩ trẻ đã thành danh ở Hà Nội và khắp đất nước".

Con trai Trọng Tấn hiện đang là thí sinh nổi bật trong cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội".

Ban đầu định thi dòng nhạc nhẹ, Tấn Đạt sau đó chuyển sang dòng nhạc thính phòng, phù hợp với chất giọng nội lực thừa hưởng từ Trọng Tấn. Anh lựa chọn ca khúc Sông Đăkrông mùa xuân về, gắn liền với tên tuổi của bố mình.

Trước nhận xét giọng hát giống bố, Tấn Đạt dí dỏm chia sẻ dù đã nỗ lực tạo dấu ấn riêng, nhưng 'giọng hát đã nằm trong gen', khó có thể khác hoàn toàn. Anh cũng cho biết bố mẹ luôn ủng hộ và đầu tư khi anh tham gia cuộc thi.

Trong khuôn khổ vòng bán kết, Tấn Đạt cùng các thí sinh trải nghiệm văn hóa trên đoàn tàu Hà Nội 5 Cửa Ô, thưởng thức quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm và các nghề truyền thống tại Đền Đô (Bắc Ninh). Đây là hoạt động đồng hành trước thềm chung kết xếp hạng.

Các thí sinh trải nghiệm văn hóa trong khuôn khổ cuộc thi.

Năm nay, cuộc thi thu hút 700 thí sinh đăng ký, trong đó có nhiều thí sinh quốc tế đến từ Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Mông Cổ và nhiều thí sinh từ miền Trung, miền Nam, cho thấy sự mở rộng quy mô mang tầm quốc gia.

Vòng chung kết năm nay được tổ chức thành 4 đêm thi theo phong cách thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ và đêm xếp hạng. Mỗi thí sinh sẽ thể hiện hai ca khúc, trong đó có một ca khúc về Hà Nội. Đêm chung kết xếp hạng dự kiến sẽ diễn ra ngày 9/12 tại Nhà hát Hồ Gươm.