Trồng cây ở ban công: Mùa thu nên trồng cây gì?

(VTC News) -

Mùa thu gõ cửa mang theo không khí se lạnh, ánh nắng dịu nhẹ cùng những cơn gió heo may xua đi cái nóng gay gắt của mùa hè. Đây chính là khoảng thời gian lý tưởng để gia chủ làm mới không gian sống, đặc biệt là khu vực ban công.

Một góc ban công ngập tràn sắc hoa hay xanh mát cỏ cây không chỉ giúp căn nhà thêm phần sống động mà còn là chốn thư giãn tuyệt vời sau những giờ làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, thời tiết mùa thu với đặc trưng độ ẩm thay đổi, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm lớn cùng ánh nắng không quá gắt đòi hỏi phải chọn lựa những loại cây trồng phù hợp.

Hoa dạ yến thảo

Dạ yến thảo từ lâu đã được coi là lựa chọn hàng đầu cho các chậu treo ban công nhờ vẻ đẹp rực rỡ và khả năng ra hoa liên tục.

Khi thời tiết chuyển sang thu, nhiệt độ mát mẻ là điều kiện lý tưởng để dạ yến thảo phát triển mạnh nhất. Cây không chịu được cái nắng cháy da người của mùa hè hay cái rét đậm của mùa đông, nhưng lại cực kỳ phù hợp với không khí mát lành của mùa thu. Hoa dạ yến thảo có bảng màu đa dạng từ hồng, tím, đỏ, trắng đến các sắc hoa phối màu thanh lịch.

Để dạ yến thảo phát triển tốt, gia chủ nên treo chậu ở vị trí đón được ánh sáng tự nhiên từ 4 - 6 giờ/ngày. Việc tưới nước cần duy trì đều đặn vào buổi sáng sớm, tránh tưới trực tiếp lên cánh hoa để giữ hoa tươi lâu. Ngoài ra, hãy thường xuyên ngắt bỏ những bông hoa đã tàn để kích thích cây dồn dưỡng chất ra những lứa nụ mới.

Trồng dạ yến thảo vào mùa thu là thời điểm lý tưởng vì tiết trời mát mẻ và độ ẩm vừa phải giúp hạt nảy mầm và cây phát triển tốt.

Hoa cúc

Khi đến mùa thu, trồng cúc ở ban công vào mùa này sẽ mang lại cảm giác ấm cúng. Cúc mâm xôi với dáng cây tròn đầy, hàng trăm bông hoa nhỏ xinh nở rộ cùng lúc tạo nên một điểm nhấn phong thủy may mắn cho gia chủ.

Trong khi đó, cúc thân gỗ lại mang nét đẹp cổ điển, vững chãi với khả năng nở hoa kéo dài từ thu sang đông. Sắc vàng, cam, hay tím nhạt của các giống cúc hòa quyện với nắng thu sẽ làm không gian ban công bừng sáng.

Hoa cúc là loài cây cực kỳ dễ chăm sóc, chịu được nắng gió ban công tốt. Gia chủ chỉ cần đảm bảo đất trồng thoát nước nhanh và tưới đủ ẩm cho gốc. Mùa thu ít mưa rào đột ngột nên cúc rất ít khi bị nấm bệnh hay dập cánh.

Cây phong lữ thảo

Nếu đang tìm kiếm một loài cây vừa có hoa đẹp lại vừa có hương thơm tự nhiên giúp đuổi muỗi, phong lữ thảo chính là ứng viên số một.

Phong lữ thảo nổi tiếng với những chùm hoa tròn xinh xắn nổi bật trên nền lá xanh sẫm. Mùa thu là thời điểm phong lữ thảo bắt đầu bước vào mùa nở hoa đẹp nhất trong năm. Sự kết hợp giữa sắc đỏ thắm, hồng phấn hay cam tươi của hoa cùng mùi hương tinh dầu thoang thoảng từ lá khi vò nhẹ sẽ mang đến cho bạn cảm giác thư thái mỗi khi ra ban công hít thở không khí buổi sáng.

Loài cây này không ưa quá nhiều nước, đất ẩm ướt dễ làm mục rễ. Bạn chỉ nên tưới khi thấy mặt đất trong chậu đã khô ráo. Hãy đặt chậu phong lữ thảo ở nơi thoáng gió, nhận đủ ánh nắng thu để sắc hoa lên chuẩn và đậm đà nhất.

Trồng phong lữ thảo rất đơn giản nếu gia chủ chuẩn bị đất tơi xốp và đặt cây ở nơi có đủ ánh sáng mặt trời. (Ảnh: Cây trồng Đà Nẵng)

Dừa cạn

Với những ban công hứng nhiều nắng mùa thu, hoa dừa cạn dáng rủ là sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Dừa cạn có sức sống bền bỉ, khả năng chịu nhiệt và kháng sâu bệnh tốt. Những cành dừa cạn mềm mại rủ xuống thành bể hoa mềm mại, điểm xuyết những bông hoa 5 cánh nhỏ nhắn sắc hồng, đỏ hoặc trắng viền tím.

Khác với nhiều loài hoa mỏng manh khác, dừa cạn có thể nở rực rỡ từ đầu thu cho đến tận khi những đợt rét đậm đầu đông tràn về. Chăm sóc dừa cạn rất đơn giản, chỉ cần tưới nước vừa đủ, cắt tỉa bớt các cành già cỗi để cây đẻ nhánh mới. Đặc biệt, dừa cạn ít khi đòi hỏi phân bón phức tạp, chỉ cần định kỳ bổ sung một chút phân hữu cơ là cây đã có đủ sức ra hoa liên tục.

Trồng dừa cạn, gia chủ nên ngâm hạt giống trong nước ấm khoảng 5 tiếng, sau đó gieo vào giá thể và phủ một lớp đất mỏng lên trên, phun sương giữ ẩm nhẹ.

Những lưu ý quan trọng khi trồng cây mùa thu

Để vườn cây ban công luôn xanh tốt và phát triển ổn định suốt mùa thu, bạn cần bỏ túi một vài mẹo nhỏ sau:

Điều chỉnh lượng nước tưới: Thời tiết mùa thu mát mẻ, độ ẩm không khí thay đổi và độ bay hơi nước chậm hơn mùa hè. Bạn nên giảm tần suất tưới nước, tránh tình trạng úng rễ. Thời điểm tưới tốt nhất là vào buổi sáng sớm.

Đón ánh nắng hiệu quả: Hướng nắng mùa thu thường có sự thay đổi so với mùa hè. Hãy quan sát và dịch chuyển vị trí các chậu cây sao cho chúng nhận đủ từ 4-6 tiếng nắng mỗi ngày.

Cắt tỉa và bổ sung dinh dưỡng: Trước khi trồng mới hoặc bước vào mùa hoa, hãy cắt bỏ các lá khô, cành sâu bệnh. Bổ sung thêm phân bón hữu cơ hoai mục hoặc phân trùn hạ để cung cấp dinh dưỡng dài lâu cho cây.

Ban công nhỏ ngập tràn sắc hoa mùa thu không chỉ làm đẹp thêm cho ngôi nhà mà còn là khoảng không gian yên bình để giảm căng thẳng, mệt mỏi sau ngày dài. Khi chọn đúng loại cây trồng, gia chủ sẽ không tốn nhiều công sức để biến ban công nhà mình thành một góc thu thơ mộng.