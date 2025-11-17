Văn Mai Hương lần đầu nói về mâu thuẫn với Chi Pu 8 năm trước

(VTC News) -

Tại buổi giới thiệu MV mới mang tên Vườn hồng,Văn Mai Hương gây bất ngờ khi kết hợp cùng Chi Pu. Đây là lần đầu 2 nữ ca sĩ hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả và truyền thông.

Trước đó, vào năm 2017, Văn Mai Hương từng có phát ngôn thẳng thắn về giọng hát của Chi Pu. Khi được hỏi lại về ồn ào cũ, nữ ca sĩ sinh năm 1994 khẳng định cô không hề ghét Chi Pu như đồn đoán. Văn Mai Hương cho biết luôn theo dõi hành trình âm nhạc của Chi Pu và cảm thấy khâm phục nỗ lực của đồng nghiệp.

Văn Mai Hương và Chi Pu bỏ qua ồn ào trong quá khứ.

Nữ ca sĩ chia sẻ, ở độ tuổi đôi mươi, những người làm nghề sớm thường có va vấp và bộc phát mang tính chất cảm xúc cao. Văn Mai Hương cũng trải qua những điều tương tự Chi Pu, đôi khi có những cảm xúc nhất thời được chia sẻ ra ngoài.

"Khi càng lớn, mình ngày càng cải thiện bản thân và nhìn nhận vấn đề một cách bao dung hơn, có góc nhìn khác so với lúc trước", Văn Mai Hương tâm sự.

Cô nhấn mạnh để đồng hành và cho ra sản phẩm này, 2 người phải tìm được nguồn năng lượng chung. Văn Mai Hương cũng bày tỏ sự nể phục Chi Pu khi tham gia dự án.

Về phía Chi Pu, nữ ca sĩ cho biết luôn ngưỡng mộ sự nghiêm túc và bền bỉ của Văn Mai Hương trong âm nhạc. Cô nhấn mạnh rằng chỉ trong 5 năm, Văn Mai Hương đã phát hành 3 album – điều hiếm thấy trong showbiz Việt. Chi Pu khẳng định cô tập trung vào cảm xúc nghệ thuật và yếu tố chuyên môn, gác lại những ồn ào trước đây.

Khi được hỏi về áp lực đứng cạnh giọng ca hàng đầu như Văn Mai Hương, Chi Pu thừa nhận bước vào dự án với tâm thế tự tin. Cô tin tưởng khả năng của nhà sản xuất Hứa Kim Tuyền trong việc tôn lên màu sắc riêng của từng người, tạo sự cộng hưởng cho bài hát.

Chi Pu cho rằng mỗi người có thế mạnh khác nhau, chính sự khác biệt đó tạo nên sự độc đáo cho sản phẩm.

Văn Mai Hương hài hước chia sẻ để đứng cạnh Chi Pu, cô phải giảm cân và tập luyện rất nhiều trước khi quay MV. Cô cũng thẳng thắn về áp lực khi đứng cạnh người vừa đẹp vừa nhảy giỏi như Chi Pu.

Mâu thuẫn giữa Văn Mai Hương và Chi Pu bắt nguồn từ năm 2017. Thời điểm này, Chi Pu từng "gây bão" khi lấn sân ca hát. Trước loạt tranh cãi, Văn Mai Hương là một trong những ca sĩ đầu tiên công khai phát biểu về đồng nghiệp với phát ngôn khá thẳng thắn.

Trên trang cá nhân, Văn Mai Hương bày tỏ quan điểm: "Mới xem xong một đoạn clip hát live rất tự tin của một bạn xin phép không thể gọi là 'ca sĩ đồng nghiệp' nổi. Như một trò đùa. Đất nước này, ai cầm mic lên cũng thành ca sĩ, một sự sỉ nhục thực sự cho nghề và danh dự của những người làm nghề chân chính như tôi", nữ ca sĩ thẳng thắn.

Dù không chỉ đích danh, nhưng khán giả đều hiểu đây là lời nhắm đến Chi Pu, khi cô vừa ra mắt MV đầu tay và gây tranh cãi lớn về năng lực hát live. Phát ngôn này khiến mối quan hệ giữa cả hai “căng thẳng” từ đó.

Nhiều năm qua, Văn Mai Hương và Chi Pu chưa từng có bất kỳ tương tác nào với nhau trên mạng xã hội hay công việc.