Trình phương án cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu, có thể khởi công năm 2027

(VTC News) -

Theo tờ trình Tập đoàn Vingroup vừa gửi UBND TP.HCM, về thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu, dự án này được đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Báo cáo cho biết dự án có điểm đầu nằm trên đường Biển Đông 2 (khu đô thị lấn biển Cần Giờ). Điểm cuối tại vị trí giao nhau giữa đường quy hoạch Mai Sao - Bến Đình giao đường 30/4 thuộc phường Tam Thắng (Vũng Tàu).

Vũng Tàu cách Cần Giờ chỉ khoảng 15km qua vịnh Gành Rái, việc di chuyển giữa 2 khu vực hiện nay chủ yếu bằng phà Cần Giờ - Vũng Tàu. (Ảnh: Lương Ý)

Theo phương án thiết kế, dự án có tổng chiều dài khoảng 14,67 km, trong đó, phần cầu vượt biển dài gần 11 km, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp, tốc độ thiết kế 60 km/h. Cầu sử dụng kết cấu dây văng, nhịp chính dài 600 m, tĩnh không thông thuyền 55 m, đáp ứng cho tàu biển lớn đi qua.

Phần đường dẫn dài gần 3,8 km, tốc độ thiết kế 80 km/h, quy mô đồng bộ với các tuyến đường hiện hữu và quy hoạch.

Về hướng tuyến, từ điểm đầu tại Cần Giờ, tuyến đường đi theo hướng Đông Nam vượt qua vịnh Gành Rái, phần lớn chạy trên biển, gồm 3,1 km hầm, gần 8 km cầu và khoảng 3 km đường dẫn nối vào trục đường quy hoạch Mai Sao - Bến Đình và kết thúc tại nút giao đường 30/4.

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 104.410 tỷ đồng. Theo đề xuất, nhà đầu tư BT sẽ bố trí toàn bộ vốn, gồm chi phí giải phóng mặt bằng, không sử dụng ngân sách. Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất tương đương giá trị công trình.

Báo cáo cũng đề xuất rõ lộ trình triển khai dự án bắt đầu từ quý I/2026 và hoàn thành, vận hành quý I/2032.

Hiện để đến được Cần Giờ, từ trung tâm TP.HCM và từ trung tâm Vũng Tàu đều phải di chuyển bằng phà. (Ảnh: Lương Ý)

Trong đó, quý I/2026 sẽ bắt đầu phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tiến hành giải phóng mặt bằng trong quý III đến quý IV/2026.

Dự kiến quý IV/2026 sẽ lựa chọn nhà đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nếu đúng tiến độ, công trình sẽ khởi công vào quý I/2027 và hoàn thành, đưa vào vận hành vào quý I/2032.

Theo nhà đầu tư, hiện nay Cần Giờ và Long Sơn - Vũng Tàu đều có tiềm năng lớn về du lịch sinh thái, công nghiệp - cảng biển và logistics, song chưa có tuyến giao thông trực tiếp. Việc di chuyển phải vòng qua quốc lộ 51 hoặc dùng phà Cần Giờ - Vũng Tàu, mất 90-120 phút.

Dự án đầu tư tuyến đường và cầu kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu khi hoàn thành sẽ tạo trục kết nối trực tiếp, duy nhất giữa TP.HCM và Vũng Tàu theo hướng ven biển, rút ngắn thời gian đi lại còn 15 - 20 phút, tạo động lực phát triển Khu du lịch biển Cần Giờ, Khu công nghiệp Long Sơn, tăng năng lực khai thác cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, đồng thời giảm áp lực quốc lộ 51 và đường 965.

Vingroup kiến nghị được giao làm nhà đầu tư, dự kiến hoàn thành sau 3 năm. Doanh nghiệp đề xuất thành phố sớm phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và cho phép áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Cần Giờ đang là thỏi nam châm hút nhà đầu tư với dự án Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ có diện tích 2.870 ha, quy mô dân số gần 230.000 người. (Ảnh: Lương Ý)

Cần Giờ chỉ cách Vũng Tàu khoảng 15 km qua vịnh Gành Rái. Hiện nay, việc di chuyển giữa 2 khu vực chủ yếu bằng phà Cần Giờ - Vũng Tàu, hoạt động từ 6h đến 22h mỗi ngày, giá vé khoảng 70.000 đồng/lượt.

Trước đó, Tập đoàn Vingroup có văn bản gửi UBND TP.HCM, đề xuất chấp thuận cho phép nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Vũng Tàu theo hình thức BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Vào đầu tháng 11, UBND TP.HCM đã chấp thuận giao Tập đoàn Vingroup nghiên cứu; lập hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển nối từ Cần Giờ đi Bà Rịa - Vũng Tàu; trình cấp thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt. Vingroup sẽ tự cân đối kinh phí lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, không sử dụng ngân sách thành phố để nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu có thể được chuyển giao cho TP.HCM làm cơ sở dữ liệu phục vụ cho các bước triển khai tiếp theo nếu cần thiết. Trường hợp sau khi thẩm định, báo cáo không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, hoặc quá 12 tháng mà nhà đầu tư chưa hoàn thành, việc giao nghiên cứu sẽ tự động hết hiệu lực. Vingroup sẽ tự chịu toàn bộ chi phí đã thực hiện và không được khiếu kiện vì bất kỳ lý do gì. Công văn chấp thuận cũng lưu ý việc giao Vingroup lập hồ sơ không đồng nghĩa với việc chỉ định doanh nghiệp này là nhà đầu tư thực hiện dự án. Sau khi hoàn tất bước nghiên cứu, TP.HCM sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.