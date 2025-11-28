TP.HCM xem xét phương án khởi công cầu Cần Giờ ngay tháng 1/2026

(VTC News) -

Thông tin trên được đề cập trong thông báo của Văn phòng UBND TP.HCM về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tiến độ thực hiện nghiên cứu đầu tư dự án nhóm A gồm cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Phú Mỹ 2.

Cụ thể, tại cuộc họp ngày 26/11, sau nghe báo cáo của Sở Xây dựng, Sở Tài chính, ý kiến của các đơn vị dự họp; Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng khẩn trương tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ 2 phương án đầu tư với dự án cầu Cần Giờ.

Phương án 1: Đầu tư công, bảo đảm điều kiện, thủ tục trình Hội đồng nhân dân TP thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 12/2025. Đồng thời xây dựng mốc tiến độ chi tiết theo từng nội dung công việc.

Phương án 2: Đầu tư cầu Cần Giờ theo phương thức đối tác công tư (PPP), xem xét đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise, bảo đảm mốc tiến độ khởi công dự kiến ngày 15/1/2026.

Hiện phà Bình Khánh là phương tiện kết nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ.

Dự án xây dựng cầu Cần Giờ bắc qua sông Soài Rạp có tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 11.087 tỷ đồng. Dự án có chiều dài toàn tuyến khoảng 7 km, bao gồm hơn 3 km cầu và 4 km đường dẫn. Công trình được xem là mắt xích quan trọng giúp kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực Cần Giờ cũ và những vùng lân cận, đồng thời thay thế phà Bình Khánh hiện nay.

Khi hoàn thành, cầu Cần Giờ, kết hợp với tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ và các tuyến cầu đường vượt biển, sẽ hình thành trục giao thông liên thông từ trung tâm thành phố đến Cần Giờ, tạo điều kiện di chuyển thuận lợi và thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và xã hội.

Cầu Cần Giờ có vốn đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng khi hoàn thành sẽ là cây cầu dây văng có quy mô lớn nhất TP.HCM.

Dự án cầu Cần Giờ đã được UBND TP.HCM giao cho Sở Giao thông Vận tải TP.HCM (nay là Sở Xây dựng TP.HCM) làm cơ quan chuẩn bị dự án, chịu trách nhiệm lập và trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, cùng các công việc liên quan khác.

Sở Tài chính TP.HCM cũng kêu gọi các doanh nghiệp đăng ký tham gia trong giai đoạn thành phố tổ chức khảo sát mức độ quan tâm của nhà đầu tư theo quy định.

Cần Giờ đang là cực tăng trưởng mới của TP.HCM thu hút nhiều nhà đầu tư với các dự án hạ tầng trọng điểm.

Trước đó, Công ty CP Tập đoàn Masterise đã gửi văn bản đến UBND TP.HCM, bày tỏ mong muốn đồng hành cùng thành phố trong việc phát triển hạ tầng giao thông kết nối khu vực đông nam.

Doanh nghiệp đề xuất tham gia đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao).

Ngoài Tập đoàn Masterise, nhiều nhà đầu tư lớn cũng bày tỏ sự quan tâm đến dự án này. trong đó, Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) cũng gửi văn bản đến UBND TP.HCM, đề xuất tham gia thực hiện dự án. Ban đầu, hình thức hợp đồng BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao) được xem xét. Tuy nhiên, Trung Nam Group đã đề xuất chuyển đổi sang hình thức BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Thai Group cũng từng đề xuất thực hiện dự án theo hình thức BT.

Theo kế hoạch trước đó, dự án cầu Cần Giờ sẽ được chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2024 - 2025, khởi công vào năm 2026 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Khi đi vào hoạt động, cầu sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ xuống còn khoảng 40 - 50 phút.

Tuy nhiên, dự án bị chậm tiến độ do các vướng mắc liên quan đến quy hoạch.

Ngoài ra, dự án Cầu Phú Mỹ 2 (nối Đồng Nai) cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Sở Tài chính phải gấp rút làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise, để rà soát, rút ngắn thời gian chuẩn bị. Mục tiêu then chốt là đảm bảo công trình này cũng sẽ được khởi công vào ngày 15/1/2026, để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Đối với dự án Cầu Thủ Thiêm 4, Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao nhiệm vụ quan trọng là khẩn trương nghiên cứu ý kiến phản hồi từ Bộ Xây dựng về đề nghị của TP.HCM, đồng thời Sở Xây dựng phải chuẩn bị báo cáo tổng thể Kế hoạch triển khai dự án theo phương thức PPP.