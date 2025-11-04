TP.HCM giao Vingroup lập dự án đầu tư đường vượt biển từ Cần Giờ đi Vũng Tàu

(VTC News) -

UBND TP.HCM đã chấp thuận đề nghị của Sở Tài chính cùng các sở, ngành, giao Tập đoàn Vingroup nghiên cứu; lập hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển nối từ Cần Giờ đi Bà Rịa - Vũng Tàu; trình cấp thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt.

Dự án được đề xuất xem xét đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Cũng theo công văn chấp thuận của UBND TP.HCM, Vingroup sẽ tự cân đối kinh phí lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, không sử dụng ngân sách thành phố để nghiên cứu.

Cần Giờ là mảng xanh đặc biệt của TP.HCM và đang là khu vực thu hút các nhà đầu tư trong giai đoạn mới.

Thời hạn hoàn thành nghiên cứu, lập hồ sơ là 12 tháng kể từ ngày công văn được ban hành.

Kết quả nghiên cứu có thể được chuyển giao cho TP.HCM làm cơ sở dữ liệu phục vụ cho các bước triển khai tiếp theo nếu cần thiết.

Trường hợp sau khi thẩm định, báo cáo không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, hoặc quá 12 tháng mà nhà đầu tư chưa hoàn thành, việc giao nghiên cứu sẽ tự động hết hiệu lực. Vingroup sẽ tự chịu toàn bộ chi phí đã thực hiện và không được khiếu kiện vì bất kỳ lý do gì.

Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu, doanh nghiệp được yêu cầu tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý chuyên môn của các sở, ngành, đảm bảo sản phẩm nghiên cứu đạt chất lượng, hiệu quả; đồng thời, thống nhất với định hướng, quy hoạch chung và quy hoạch giao thông của TP.HCM đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Công văn cũng lưu ý việc giao Vingroup lập hồ sơ không đồng nghĩa với việc chỉ định doanh nghiệp này là nhà đầu tư thực hiện dự án. Sau khi hoàn tất bước nghiên cứu, TP.HCM sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan được giao phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, đảm bảo dự án đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Trước đó, Tập đoàn Vingroup có văn bản gửi UBND TP.HCM, đề xuất chấp thuận cho phép nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Vũng Tàu theo hình thức BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ được đánh giá có tầm ảnh hưởng không chỉ với TP.HCM mà còn tạo động lực tăng trưởng cho cả khu vực.

Theo doanh nghiệp, tuyến đường vượt biển này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các vùng chức năng trong TP.HCM, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị bền vững.

Doanh nghiệp cho rằng sau khi TP.HCM sáp nhập 2 địa phương Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, nhu cầu phát triển trục kết nối trực tiếp ngày càng cấp thiết, nhất là kết nối giữa khu vực ven biển. Cần Giờ - Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) là vùng có vị trí chiến lược về kinh tế biển, cảng, du lịch và đô thị sinh thái, nhưng hạ tầng hiện tại còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào phà và các tuyến đường vòng.

Cần Giờ chỉ cách Vũng Tàu khoảng 15 km qua vịnh Gành Rái. Hiện nay, việc di chuyển giữa 2 khu vực chủ yếu bằng phà Cần Giờ - Vũng Tàu, hoạt động từ 6h đến 22h mỗi ngày, giá vé khoảng 70.000 đồng/lượt.

Nếu có tuyến đường vượt biển sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, đồng thời mở ra trục kết nối chiến lược giữa TP.HCM và Vũng Tàu. Cầu Cần Giờ nối Vũng Tàu dự kiến cũng đầu tư, rút ngắn hành trình từ Vũng Tàu đến Cần Giờ chỉ còn 10 phút.

Tập đoàn này đang đầu tư xây dựng Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ có diện tích 2.870 ha, quy mô dân số gần 230.000 người. Dự án được đánh giá có tầm ảnh hưởng không chỉ với TP.HCM mà còn tạo động lực tăng trưởng cho cả khu vực Đông Nam Bộ, mở ra tầm nhìn đột phá về phát triển kinh tế biển ở cấp quốc gia.

Bộ Xây dựng trước đó cũng có văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, trả lời kiến nghị của cử tri TP.HCM kiến nghị sớm xây dựng cầu nối Cần Giờ - Vũng Tàu và tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối TP.HCM - Bà Rịa - Bình Dương, nhằm phát huy thế mạnh kết nối giao thông phục vụ xuất nhập khẩu và logistics.

Trả lời cử tri về đề xuất xây dựng cầu nối Cần Giờ - Vũng Tàu, Bộ Xây dựng thông tin đây là tuyến thuộc phạm vi TP.HCM, không nằm trong hệ thống quốc lộ hay cao tốc do Bộ Xây dựng quản lý.

Bộ đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM có ý kiến với UBND TP.HCM, để nghiên cứu, cập nhật dự án cầu nối này vào quy hoạch TP.HCM sau sáp nhập, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, đồng thời chủ trì tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.