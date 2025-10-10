Khu đô thị lấn biển giải ‘bài toán’ giãn dân ở TP.HCM

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ rộng gần 2.900 ha có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 9 tỷ USD đang được triển khai tại TP.HCM chính là khu đô thị lấn biển lớn nhất Việt Nam hiện nay. Đây được xem là dự án biểu tượng về khu đô thị lấn biển của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung để sánh vai với các quốc gia phát triển trên thế giới.
Theo các chuyên gia, khu đô thị lấn biển Cần Giờ sẽ giải quyết nhu cầu nhà ở và hỗ trợ thành phố trong việc giãn dân ra khỏi trung tâm.
Bài toán giãn dân khả thi
Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực Miền Nam của Công ty PropertyGuru Việt Nam, cho biết, hiện nay, có nhiều người đặt câu hỏi với ông rằng, Cần Giờ có 80.000 dân, làm sao để kéo được 300.000 dân về đây?. Câu hỏi này rất hay, cần phân tích cụ thể.
Theo ông Tuấn, trên thế giới có 3 khu đô thị lấn biển khá tương đồng với Cần Giờ. Thứ nhất là dự án đảo nhân tạo Palm Jumeirah (đảo Cây Cọ) ở Dubai. Đây là đảo nhân tạo lớn nhất thế giới với tổng vốn đầu tư hơn 12,3 tỷ USD. Hòn đảo này hình thành sau 7 năm xây dựng và trở thành điểm đến của thế giới.
Thứ hai là dự án Marina Bay Sands của Singapore. Dự án này chỉ rộng 360 ha nhưng đã vươn mình trở thành một trong những khu đô thị sôi động và sầm uất nhất thế giới. Mỗi năm đóng góp 2% GDP cho Singapore.
Thứ ba là Khu thương mại quốc tế Songdo, Hàn Quốc. Khu thương mại này được xây dựng trên vùng đất lấn biển ở thành phố cảng Incheon với tổng vốn đầu tư lên tới 40 tỷ USD. Đây cũng là một trong những dự án phát triển đô thị tư nhân quy mô lớn nhất thế giới.
"Trong tháng 10/2025, tôi kiểm tra giá nhà tại đảo Palm Jumeirah thì một căn biệt thự tại đây có giá từ 30 - 60 triệu USD. Đây là mức giá khác hẳn so với phần còn lại của Dubai”, ông Tuấn nói.
Ông Tuấn đánh giá, trong số 3 khu đô thị lấn biển nói trên thì Khu Songdo của Vùng Seoul là tương đồng với khu đô thị lấn biển Cần Giờ của TP.HCM nhất.
Vùng Seoul được sáp nhập từ 3 tỉnh là Seoul, Incheon và Gyeonggi Do. Vùng Seoul có trung tâm tài chính là Seoul - tương tự TP.HCM cũ, cảng biển Incheon - tương tự Bà Rịa Vũng Tàu và khu vực tập trung các khu công nghiệp Gyeonggi Do - tương tự Bình Dương. Vùng Seoul có 12 triệu dân, còn TP.HCM có hơn 13 triệu dân.
Khu lấn biển Songdo nằm cách Seoul 60 km, tương đương với khoảng cách từ Cần Giờ về trung tâm TP.HCM. Việc đầu tiên khi Seoul quyết định phát triển khu đô thị lấn biển Songdo chính là xây dựng cây cầu kết nối với Incheon. Hiện tại, TP.HCM cũng đang triển khai các thủ tục đầu tư cầu Cần Giờ, dự kiến hoàn thành năm 2028.
“Những phân tích của tôi cho thấy, TP.HCM đang phát triển rất giống với Seoul và khu lấn biển Songdo của họ cũng rất tương đồng với sự phát triển của Cần Giờ hiện nay”, ông Tuấn nói.
Theo ông Tuấn, ở khu Songdo có 40% là cây xanh, rác thải đều được tự phân loại, 50% tòa nhà có chứng nhận LEED (công trình xanh, xây dựng bền vững). Trước năm 2005, khu Songdo có người ở rất thưa thớt.
Đến năm 2009, khu lấn biển Songdo đã xây dựng cơ bản các hạng mục thì người dân bắt đầu chuyển đến ở với 8.000 dân đầu tiên. Hạ tầng kết nối với Songdo cũng được phát triển nhờ sân bay Incheon, ga Metro và hệ thống hạ tầng đường bộ, cảng biển. Đến năm 2025, dân số ở đây đã đạt hơn 167.000 người.
Trong tương lai, Khu đô thị lấn biển Cần Giờ cũng sẽ kết nối dễ dàng với sân bay quốc tế Long Thành, tuyến đường sắt tốc độ cao Cần Giờ – Phú Mỹ Hưng, đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu. Việc thu hút hàng trăm ngàn người dân về sinh sống, làm việc là hoàn toàn khả thi.
“Khu đô thị lấn biển sẽ giải quyết nhu cầu nhà ở, nhu cầu việc làm cũng như giãn dân từ trung tâm TP.HCM ra khu vực ngoại thành. Không gian xanh ở Cần Giờ cũng rất lý tưởng để nghỉ ngơi với Khu dự trữ sinh quyển thế giới – Rừng Sác và bãi biển dài", ông Tuấn nói.
Giãn dân chuẩn ESG
Ông Đỗ Hữu Nhật Quang, chuyên gia tư vấn công trình xanh cho biết, tình trạng thiên tai, ngập lụt đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân nước ta. Chính vì vậy, hiện nay, các chủ đầu tư hay các đơn vị phát triển dự án đều rất quan tâm đến tiêu chuẩn ESG (môi trường – xã hội – quản trị). Ai cũng mong muốn dự án hạn chế ảnh hưởng đến môi trường, con người và xã hội.
Những khu đô thị thông minh đạt tiêu chuẩn ESG luôn thu hút người dân, du khách đến sinh sống, làm việc hoặc nghỉ ngơi.
Theo ông Quang, phần lớn các khu đô thị lớn, phát triển thành công tại TP.HCM và các tỉnh lân cận đều gắn liền với một dòng sông. Có thể kể đến Phú Mỹ Hưng, Water Point, Vạn Phúc, Vinhomes Central Park hay Thảo Điền. Các chủ đầu tư đều mong muốn dự án của mình có diện tích mặt nước để tạo điểm nhấn cảnh quan và gia tăng giá trị sống.
Cũng theo ông Quang, khu đô thị lấn biển Cần Giờ không phải là ngoại lệ. Dự án này có vị trí “độc tôn” khi nằm giữa biển và rừng ngập mặn – hệ sinh thái được xem là “lá phổi xanh” của TP.HCM. Các nghiên cứu cho thấy, rừng ngập mặn có khả năng hấp thụ lượng CO₂ gấp 4-10 lần so với rừng nhiệt đới trên cạn, tạo môi trường sống trong lành và cân bằng. Đây là lợi thế cạnh tranh đặc biệt của Cần Giờ so với nhiều khu đô thị khác.
Đứng ở góc độ chuyên gia về ESG, ông Quang nhận thấy khu đô thị lấn biển Cần Giờ sẽ là một nơi an cư lý tưởng của người dân trong những năm sắp tới.
“Với các dự án bất động sản đạt chuẩn ESG, dự án phải tiết kiệm chi phí nhờ thiết bị tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước. Môi trường sống phải trong lành, nhiều mảng xanh. Bên cạnh đó, dự án cũng phải có cộng đồng văn minh, tiện ích đầy đủ, giao thông thuận tiện, giá trị bất động sản bền vững, dễ thanh khoản. Khu đô thị lấn biển Cần Giờ cũng cần tuân thủ các yếu tố này", ông Quang nói.
Bà Lê Thị Thanh Hằng, Tổng giám đốc VietnamGroove chia sẻ, doanh nghiệp của bà là đơn vị phân phối F1 của dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Sau khi được chủ đầu tư cho phép khởi động dự án, công ty đã tiếp cận được khoảng 100.000 khách hàng và nhận được rất nhiều booking, giữ chỗ từ người dân. Điều này thể hiện việc người dân rất quan tâm đến dự án và sẵn sàng an cư ở nơi cách trung tâm thành phố hơn 50 km.
Muốn giãn dân thành công cần làm gì?
Theo chuyên gia giao thông đô thị Trần Ngọc Long, thời gian qua, TP.HCM đã có những bước đi khá rõ ràng trong việc quy hoạch đô thị và điều chỉnh quy hoạch chung. Tầm nhìn của thành phố từ nay đến 2030, tầm nhìn đến 2050 là mô hình đô thị đa trung tâm.
Trong đó, khu vực Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và Nhà Bè là những đô thị vệ tinh bao quanh khu vực trung tâm là các quận nội thành. Bên cạnh đó, những thành phố, thị xã vừa được sáp nhập từ Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cũng là những đô thị vệ tinh của vùng lõi TP.HCM.
Theo ông Long, khó khăn, thách thức lớn nhất của TP.HCM trong việc giãn dân chính là hoàn chỉnh hạ tầng kết nối các vùng vệ tinh với trung tâm thành phố. Bên cạnh đó, cần phát triển các dịch vụ xã hội như y tế, giáo dục, chợ, trung tâm thương mại ra ngoại thành cũng như tạo công ăn việc làm ổn định ở các vùng vệ tinh.
Ngoài ra, các chính sách nhà ở cũng cần linh hoạt, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận, khuyến khích người dân sinh sống và làm việc ở ngoại thành. Điều này sẽ giảm áp lực lên hạ tầng giao thông hiện hữu vốn đã quá tải từ lâu.
Khi giải quyết được những thách thức nói trên thì công tác giãn dân ra khỏi trung tâm TP.HCM mới hiệu quả và có nhiều chuyển biến tích cực.
Bình luận