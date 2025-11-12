Cô gái dũng cảm 'tóm sống' kẻ quấy rối trên xe buýt khiến dân mạng nể phục

(VTC News) -

Một câu chuyện của tác giả ẩn danh đang được lan truyền mạnh mẽ ở các trang cộng đồng trên mạng xã hội. Hành động của cô gái trong câu chuyện khiến nhiều người nể phục, tấm tắc ngợi khen.

Tác giả kể lại câu chuyện mình chứng kiến như sau: "Hôm nay tại bến xe buýt Mỹ Đình (Hà Nội), xe chuẩn bị khởi hành thì tôi nghe thấy tiếng hét từ xe bên cạnh. Tò mò ngó ra thì thấy một cháu gái sinh viên đang liên tục to tiếng, giữ áo một người đàn ông. Lúc đầu, người này định bỏ đi nhưng bị cháu gái giữ lại và còn gọi thêm cả lái xe và phụ xe vào cuộc

Nghe một lúc thì hiểu là cháu bị tên kia quấy rối và đã bắt hắn phải xin lỗi bằng được. Sau đó bến xe thấy ồn ào nên cho người đến đưa tên kia ra chỗ khác để xử lý theo quy trình.

Chuyện quấy rối tình dục trước giờ vẫn có, nhất là những chỗ như bến xe, bến tàu và nhiều nạn nhân im lặng. Nhưng cháu gái này rất dũng cảm và quyết liệt, cháu biết bảo vệ bản thân đúng lúc, đúng cách dù trông nhỏ bé. Nếu lúc ấy tôi không phải đi luôn thì chắc chắn sẽ xuống giúp cháu một lời. Hy vọng những cảnh thế này không còn lặp lại".

Hình ảnh cô gái giữ chặt kẻ biến thái được chia sẻ cùng câu chuyện. (Ảnh: OFFB)

Các bài đăng chia sẻ câu chuyện kèm hình ảnh thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Nhiều người đồng tình với tác giả, tán thưởng hành động của cô gái trẻ: "Dũng cảm lắm con gái, quá tuyệt vời. Mong mọi người ai là nạn nhân hay chứng kiến cảnh quấy rối tình dục đều sẵn sàng lên tiếng để đẩy lùi vấn nạn này"; "Chúng ta lấy cháu gái làm gương. Trong trường hợp tương tự, nhiều nạn nhân chùng tay, ngại ngần. Tuy nhiên, bất kỳ kẻ bệnh hoạn cũng cần phải bị xử phạt đúng quy định".

"Hành động của bạn nữ này nên được truyền thông rộng rãi hơn ở phạm vi gia đình, trường học và xã hội. Đây là tấm gương để các bạn trẻ ngày nay có thể tự tin tố cáo những hành vi xấu, thay vì sợ hãi"; "Em thật dũng cảm và mạnh mẽ! Không phải cô gái nào cũng có đủ dũng khí để lên tiếng bảo vệ mình như em, nhất là tại nơi công cộng. Hơn hết, em còn dám một mình tranh luận, giữ chặt tên biến thái lại chờ cộng đồng, cơ quan chức năng đến xử lý. Tôi thật sự nể phục em".

Bên cạnh đó, nhiều người chia sẻ câu chuyện quấy rối tình dục nơi công cộng mà mình từng gặp phải để kêu gọi nâng cao cảnh giác: "Vấn nạn quấy rối tình dục thực sự vô cùng đáng sợ với các bạn nữ. Năm 2017, tôi đi xe buýt bị quấy rồi, hét lên nhưng ông kia chối rồi nhanh chân chạy mất. Từ đấy về sau, tôi đi xe být bị ám ảnh luôn, suốt thời gian dài thà đi bộ 5-6km chứ không đi xe buýt", Dương Nguyễn chia sẻ.

Quỳnh Anh viết: "Đợt tôi đi chuyến xe giường nằm từ Bắc vào Nam cũng bị ông kia thò tay sang. Tôi phải quát làm ầm lên, xong ông kia cứ bảo vô ý. Con gái giờ mạnh mẽ lắm chứ không còn nhút nhát như ngày trước nữa đâu".

Thu Giang kể: "Cách đây 4 - 5 năm, lúc đấy mình là sinh viên còn đi xe buýt. Giờ tan tầm, tuyến đông, chỗ chật cứng nên có thằng nhân cơ hội quấy rối một bạn nữ. Bạn đó đứng cuối xe, hét toáng lên rồi khóc. Mọi người thấy vậy nên cố gắng tách ra rồi dìu bạn lên phía trên xe. Lúc bạn ấy hét thì phụ xe lẫn bác tài xế quát lên vì biết có chuyện rồi. Xong mọi người và anh phụ xe hỏi bạn kia kẻ đó là ai, có nhìn thấy không.

Anh phụ xe còn bảo 'Em cứ nói đi, em thấy đứa nào, nó làm gì em? Anh đưa thẳng ra chỗ Công an phường luôn, không phải sợ, đóng cửa xe nó không trốn được'. Bạn nữ chắc hoảng sợ quá nên cứ ôm mặt khóc chứ không nói được gì. Nghĩ lại, cộng đồng xung quanh thật tốt, còn khổ thân bạn nữ đấy chắc ám ảnh lắm".