Triệu tập 2 thiếu niên lạng lách, gây tai nạn cho một phụ nữ

Công an xã Hưng Đạo (TP Hà Nội) xác minh, làm rõ và xử lý hai thiếu niên có hành vi lạng lách, đánh võng, gây tai nạn cho người phụ nữ ven đường. Vụ việc được phát hiện qua clip lan truyền trên mạng xã hội.

Cơ quan công an làm việc với phụ huynh và 2 học sinh vi phạm.

Tại cơ quan Công an, các trường hợp vi phạm thừa nhận hành vi vi phạm với các lỗi gồm: không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường, lạng lách, đánh võng. Đây là các hành vi nguy hiểm, nguy cơ gây tai nạn cao. Lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hai thiếu niên điều khiển xe điện lạng lách, đánh võng trên một đoạn đường dài, bất ngờ tạt đầu rồi mất lái, trượt ngã và va chạm với người phụ nữ đang dừng xe bên đường. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai thiếu niên mặc đồng phục học sinh điều khiển xe điện lạng lách trên đường.

Dù người phụ nữ phía trước đã chủ động dừng xe vào ven đường để tránh, hai thiếu niên vẫn cố tình tạt đầu rồi trượt ngã và va chạm. Vụ việc khiến nhiều người bức xúc, lo ngại về tình trạng vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hưng Đạo vào cuộc xác minh. Kết quả cho thấy vụ việc xảy ra trên tuyến đường địa bàn xã. Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định hai thiếu niên trong đoạn clip, đồng thời mời phụ huynh của các em lên làm việc.

Đại diện Công an xã cho biết, vụ việc là lời cảnh báo với phụ huynh. Không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông.

Theo quy định, hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện có thể bị phạt từ 800.000 đến 2.000.000 đồng. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Cơ quan Công an đề nghị người dân cung cấp thông tin khi phát hiện vi phạm. Góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.