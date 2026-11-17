Ngày 17/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin tạm giữ hình sự Đặng Chấn Huy (24 tuổi, ngụ phường Đông Thành) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Đối tượng Đặng Chấn Huy tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Huy được xác định là nghi phạm sát hại bà T.T.M.L. (47 tuổi), chủ quán cà phê ở khóm Đông Thạnh B, phường Đông Thành.

Theo điều tra ban đầu, sáng 12/11, người dân phát hiện bà L. tử vong bên trong quán cà phê nên trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định trên người nạn nhân có nhiều vết đâm bằng vật sắc nhọn; nguyên nhân tử vong do suy tuần hoàn và suy hô hấp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Đặng Chấn Huy là nghi phạm nên tổ chức truy xét.

Tại cơ quan công an, bước đầu Huy thừa nhận hành vi sát hại bà L. và cướp tài sản.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.