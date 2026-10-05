Triệt phá đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm ra thị trường

(VTC News) -

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) thông tin triệt phá đường dây nuôi, vận chuyển và tiêu thụ heo sử dụng chất cấm salbutamol với quy mô lớn.

Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can để điều tra về các tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, Buôn bán hàng cấm, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Theo Công an TP.HCM, đường dây này hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phía Nam, trong đó TP.HCM là một trong những địa bàn tiêu thụ.

Lực lượng chức năng tống đạt quyết định khởi tố đối với những bị can trong đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm ra thị trường. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Qua công tác nắm tình hình và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ đường dây.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM và công an cấp xã rà soát, xử lý các cơ sở giết mổ, đơn vị vận chuyển động vật có nguy cơ sử dụng chất cấm, gia súc bệnh, chết; đồng thời kiểm tra các cơ sở chăn nuôi, kinh doanh thức ăn và thuốc thú y.

Cuối tháng 7, Công an TP.HCM phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM kiểm tra 3 xe tải của Nguyễn Văn Hiệu (SN 1985, ngụ TP Đồng Nai), phát hiện 280 con heo thịt dương tính với Salbutamol. Trong số này, 80 con đồng thời mắc dịch tả heo châu Phi.

Mở rộng điều tra, Công an TP.HCM khám xét khẩn cấp 14 trang trại và nơi ở của những người liên quan tại Đồng Nai. Lực lượng chức năng phát hiện gần 4.000 con heo, tổng trọng lượng hơn 500 tấn, dương tính với Salbutamol. Số heo này sau đó được tiêu hủy theo quy định.

Theo cơ quan điều tra, nguồn Salbutamol được cung cấp bởi Nguyễn Thị Trinh Nữ (SN 1989, ngụ Vĩnh Long).

Lực lượng chức năng tiêu huỷ số heo bị nhiễm chất cấm. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Từ giữa năm 2025, Nữ bị cáo buộc nhập chất này từ Thái Lan, Campuchia rồi bán với giá 375.000 đồng/kg cho các hộ có nhu cầu “vỗ béo” heo. Salbutamol được quảng cáo có tác dụng giúp heo đẹp mã, nhiều nạc.

Các hộ chăn nuôi bị cáo buộc trộn Salbutamol vào thức ăn để tăng trọng. Heo sau khi mua về có trọng lượng khoảng 100-110 kg được nuôi thêm khoảng 30 ngày, đến khi đạt 130-140 kg thì đưa đi tiêu thụ.

Đáng chú ý, để tránh bị phát hiện, những người này bị cáo buộc ngưng sử dụng Salbutamol khoảng 10 ngày trước khi đưa heo đi giết mổ. Đồng thời, heo được cho uống thuốc giải độc gan hoặc điện giải nhằm làm giảm nồng độ chất cấm khi xét nghiệm.

Cơ quan điều tra thu giữ hơn 1 tấn Salbutamol. Theo nhận định của cơ quan chức năng, lượng chất cấm này có thể được phối trộn vào hơn 3.000 tấn thức ăn chăn nuôi.

Liên quan đến đường dây trên, cơ quan chức năng xác định để heo nhiễm chất cấm được đưa ra thị trường còn có sự giúp sức của một số kiểm dịch viên động vật.

Theo đó, Võ Quốc Sơn, kiểm dịch viên động vật thuộc Trung tâm Kiểm dịch và Chẩn đoán xét nghiệm thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP Đồng Nai, bị cáo buộc nhận tiền của Nguyễn Văn Hiệu để ký xác nhận kiểm dịch, giúp cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh không đúng quy trình.

Theo điều tra, Sơn không kiểm tra thực tế mà cấp sẵn giấy chứng nhận cùng niêm chì để Hiệu tự niêm phong lô hàng.

Với thủ đoạn này, heo nhiễm chất cấm được vận chuyển đến các lò mổ tại nhiều tỉnh, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngoài ra, những người liên quan còn bị cáo buộc giả mạo giấy tờ, thông tin về nguồn gốc động vật tại TP.HCM để vận chuyển heo từ Đồng Nai lên các cơ sở giết mổ ở TP.HCM mà không cần giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật liên tỉnh.

Theo Công an TP.HCM, với phương thức trên, mỗi ngày có hàng trăm tấn heo nhiễm chất cấm được đưa ra thị trường, tiêu thụ tại chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị, bếp ăn gia đình, trường học, nhà hàng và bếp ăn công nghiệp.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 1/2026, đường dây này đã đưa hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm tạo nạc ra thị trường, với tổng giá trị ước tính hơn 600 tỷ đồng và thu lợi nhiều tỷ đồng.

Số heo trên được tiêu thụ tại TP.HCM, Đồng Tháp và một số tỉnh, thành phía Nam.

Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ đường dây và những người liên quan, trong đó có các cơ sở, cá nhân tiêu thụ, để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo các cơ sở chăn nuôi tuyệt đối không sử dụng chất tạo nạc để tăng trọng heo; các cơ sở giết mổ, thu mua cần kiểm soát chặt nguồn gốc, tăng cường lấy mẫu giám sát tồn dư chất cấm.

Các siêu thị, chợ đầu mối, tiểu thương được khuyến cáo không vì giá rẻ, lợi nhuận mà mua bán thịt heo không rõ nguồn gốc. Người tiêu dùng nên lựa chọn thịt có nguồn gốc rõ ràng, mua tại các cơ sở kinh doanh được kiểm soát.