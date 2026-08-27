Triệt phá đường dây buôn bán dép giả nhãn hiệu Havaianas, thu giữ hơn 11.000 đôi

(VTC News) -

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM về tăng cường đấu tranh với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM rà soát các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm và phát hiện đường dây buôn bán dép giả trên địa bàn xã Hóc Môn.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Lê Ngọc Hiển (SN 1998, trú tại ấp 18, xã Hóc Môn), chủ hộ kinh doanh “Tiểu Vi House”, cùng vợ là Phan Thị Thanh Vy (SN 2000, trú cùng địa chỉ) có hoạt động kinh doanh, phân phối dép xỏ ngón mang nhãn hiệu “Havaianas” có dấu hiệu giả mạo, chủ yếu thông qua hình thức bán hàng trực tuyến.

Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Hóc Môn kiểm tra kho hàng tại đường Tân Hiệp 8-1, ấp 17, xã Hóc Môn.

Lê Ngọc Hiển tại cơ quan Công an.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hiển, Vy cùng một số nhân viên đang tổ chức mua bán trực tuyến các sản phẩm dép xỏ ngón mang nhãn hiệu “Havaianas”.

Qua kiểm tra, Công an thu giữ hơn 11.000 đôi dép giả mạo nhãn hiệu “Havaianas” cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan. Kết quả xác định ban đầu cho thấy số hàng hóa này có giá trị tương đương hàng thật hơn 7,3 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Ngọc Hiển.

Cùng thời điểm, cơ quan điều tra khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Thanh Vy để điều tra về tội “Buôn bán hàng giả” theo quy định pháp luật.

Lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện số lượng lớn dép giả mạo nhãn hiệu “Havaianas” tại kho hàng ở Hóc Môn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn gốc số hàng hóa, phương thức tổ chức mua bán, quá trình tiêu thụ sản phẩm và vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân lựa chọn mua hàng tại các cơ sở, đại lý, kênh phân phối uy tín; kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ và các dấu hiệu nhận diện sản phẩm chính hãng.

Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu sản xuất, tàng trữ, kinh doanh hàng giả hoặc hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an gần nhất để xác minh, xử lý.