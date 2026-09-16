Trải nghiệm tính năng AI thông minh hữu ích trên HONOR

(VTC News) -

Điểm danh các tính năng AI thông minh trên điện thoại HONOR

AI trên các dòng máy HONOR không chỉ tập trung vào khả năng tạo nội dung mà còn được đưa vào những thao tác sử dụng hằng ngày. Có ba nhóm tính năng nổi bật để xem chúng hỗ trợ thực tế đến đâu.

Magic Portal

Nếu phải chọn một tính năng AI có tính thực dụng cao, nhiều người sẽ ưu tiên Magic Portal. Tính năng này cho phép người dùng nhấn giữ nội dung như văn bản, hình ảnh hoặc video trên màn hình rồi kéo sang khu vực thao tác bên cạnh. Hệ thống sẽ nhận diện nội dung và đưa ra các tùy chọn phù hợp.

Magic Portal là tính năng AI thực dụng.

Điểm yêu thích ở Magic Portal là cách thao tác khá trực quan và không làm gián đoạn quá trình sử dụng. Thay vì phải sao chép nội dung, thoát ứng dụng hiện tại rồi mở ứng dụng khác để thực hiện tiếp, có thể xử lý ngay từ màn hình đang dùng.

Bộ công cụ AI ảnh/video

Nhóm AI dành cho ảnh và video tập trung vào khâu hậu kỳ, giúp xử lý nội dung nhanh hơn sau khi chụp. Một trong những công cụ đáng chú ý là AI Eraser, cho phép chọn và xóa những người hoặc vật thể không mong muốn trong ảnh, sau đó AI tái tạo phần nền để bức ảnh trông liền mạch hơn.

Ngoài chỉnh sửa ảnh, điện thoại HONOR còn có AI Image to Video 2.0 trên một số dòng máy, hỗ trợ biến ảnh tĩnh thành video ngắn có chuyển động. Tính năng này phù hợp với nhu cầu tạo nội dung nhanh để chia sẻ trên mạng xã hội, bởi không cần tự dựng một video hoàn chỉnh từ đầu.

Các tính năng AI bảo mật

Một điểm đáng chú ý là AI được đưa vào khả năng phát hiện gương mặt giả mạo trong cuộc gọi video. Khi nhận thấy dấu hiệu bất thường liên quan đến hình ảnh bị làm giả bằng công nghệ deepfake, hệ thống có thể đưa ra cảnh báo để người dùng thận trọng hơn.

Phát hiện gương mặt giả mạo khi cuộc gọi video có dấu hiệu bị deepfake.

Bên cạnh đó, AI còn hỗ trợ chống nhìn trộm màn hình, hướng đến việc bảo vệ những nội dung riêng tư khi sử dụng điện thoại ở nơi công cộng. Khi HONOR phát hiện có người khác đang nhìn vào màn hình, tính năng có thể hỗ trợ làm mờ hoặc ẩn nội dung nhạy cảm.

Trong quá trình sử dụng, tính năng chống nhìn trộm khá hữu ích trong những tình huống tưởng như rất bình thường. Khi ngồi ở quán cà phê và mở tin nhắn riêng tư trên điện thoại, việc biết máy có thể phát hiện người khác đang nhìn vào màn hình khiến người dùng yên tâm hơn khi thao tác ở nơi đông người.

Các tính năng AI trên điện thoại HONOR có hữu ích không?

Sau thời gian trải nghiệm, người dùng AI trên điện thoại HONOR đánh giá là khá hữu ích trong các tác vụ hằng ngày. Magic Portal giúp người dùng chuyển nội dung giữa các ứng dụng nhanh hơn, còn AI Eraser và AI Image to Video 2.0 hỗ trợ chỉnh sửa, tạo nội dung thuận tiện hơn.

Tuy vậy, mức độ hữu ích còn tùy nhu cầu sử dụng. Magic Portal và nhóm AI ảnh/video dễ thấy hiệu quả vì có thể dùng thường xuyên, trong khi AI bảo mật chỉ phát huy khi gặp đúng tình huống.

Nếu đang cân nhắc trải nghiệm các tính năng AI này trên thực tế, người dùng nên chọn những dòng HONOR có hỗ trợ đầy đủ công cụ AI phù hợp với nhu cầu. CellphoneS cũng là một địa chỉ đáng tham khảo khi tìm mua dòng smartphone này, đặc biệt nếu muốn xem máy trực tiếp và lựa chọn phiên bản phù hợp.

HONOR mang đến nhiều tính năng AI thiết thực, hỗ trợ tốt cho các nhu cầu sử dụng hằng ngày. Qua trải nghiệm, người dùng giá cao Magic Portal, AI ảnh/video và nhóm tính năng bảo mật nhờ cách dùng khá trực quan. Nếu cần một chiếc điện thoại có AI dễ dùng và hữu ích, đây sẽ là lựa chọn không làm bạn thất vọng.