(VTC News) -

UBND TP.HCM đã ban hành văn bản khẩn, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố.

Theo chỉ đạo, có 4 cơ quan chuyên môn gồm Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm sẽ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao được giao chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Du lịch, Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan, xây dựng Đề án sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

TP.HCM xây dựng đề án sáp nhập Sở An toàn thực phẩm thành Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế.

Đồng thời xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Giám đốc Sở Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở An toàn thực phẩm, Sở Nội vụ cùng các cơ quan có liên quan, xây dựng Đề án sắp xếp Sở An toàn thực phẩm thành Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế.

Cơ quan này cũng được yêu cầu rà soát, đề xuất điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới và yêu cầu thực tiễn.

UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan được giao chủ trì có trách nhiệm rà soát, đánh giá toàn diện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế, vị trí việc làm, đội ngũ công chức, người lao động, tài chính, tài sản và các nội dung có liên quan.

Đồng thời xây dựng phương án xử lý, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn; bàn giao, tiếp nhận các nội dung có liên quan đúng quy định và bảo đảm hoạt động liên tục, không làm gián đoạn việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước, cung cấp dịch vụ công và đặc điểm, tình hình thực tiễn của Thành phố.

Bên cạnh đó, 12 cơ quan chuyên môn còn lại, gồm Văn phòng UBND TP.HCM, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra Thành phố, yêu cầu thủ trưởng đơn vị rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu hiện có.

Sở Du lịch TP.HCM sẽ sắp sếp lại, trở thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM. (Ảnh minh họa)

Đánh giá hiệu quả hoạt động của từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc để xây dựng phương án sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền.

Thành phố cũng yêu cầu Giám đốc Sở Nôi vụ thẩm định Đề án sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đề án sắp xếp Sở An toàn thực phẩm thành Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế.

Trên cơ sở kết quả thẩm định, tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND TP xem xét, quyết nghị theo thẩm quyền.

Đồng thời thẩm định phương án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan chuyên môn, và dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND Thành phố.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM được thành lập theo Nghị quyết số 98 và chính thức hoạt động từ ngày 1/1/2024. TP.HCM là địa phương đầu tiên cả nước có Sở An toàn thực phẩm.

Cơ quan này tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và cấp giấy kiểm dịch động vật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm từ Sở Y tế, Sở NN&PTNT, Sở Công Thương.