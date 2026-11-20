(VTC News) -

Chiều 20/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035, với tỷ lệ 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Nghị quyết nêu rõ tổng nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2030 là 45.301 tỷ đồng, gồm 39.676 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, 5.497 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và nguồn huy động hợp pháp khác là 128 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự phiên họp chiều 20/10.

Quốc hội đặt mục tiêu hằng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Hằng năm, giảm số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy; đến năm 2030 đạt ít nhất 50% địa bàn cấp xã và 20% địa bàn cấp tỉnh trên toàn quốc không ma túy.

Nghị quyết phấn đấu 100% băng nhóm tội phạm đã phát hiện được đấu tranh, triệt phá, làm tan rã; không để các đối tượng từng thành lập, tham gia nhóm tội phạm có tổ chức tái lập, hình thành băng nhóm mới.

Quốc hội đề ra chỉ tiêu tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%; tỷ lệ điều tra, khám phá đối với tội phạm rất nghiêm trọng đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra, khám phá đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Tỷ lệ ra quyết định truy tố đúng thời hạn theo quy định của pháp luật đạt 100%.

Thực hiện giám sát điện tử đối với 100% người chưa thành niên là bị can, bị cáo đủ điều kiện áp dụng biện pháp giám sát điện tử thay thế biện pháp tạm giam theo quy định của pháp luật. Thực hiện giám sát điện tử đối với trên 70% người chấp hành án hình sự tại cộng đồng đủ điều kiện áp dụng giám sát điện tử theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, Quốc hội quyết nghị xây dựng trung tâm điều hành chống lừa đảo trực tuyến trong giai đoạn đến năm 2030.

Đến năm 2035, Quốc hội đặt mục tiêu tăng cường các biện pháp phòng ngừa để kéo giảm bền vững tội phạm, trong đó phấn đấu hằng năm giảm trên 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội.

Một mục tiêu khác là không để các đối tượng từng thành lập, tham gia nhóm tội phạm có tổ chức tái lập, hình thành băng nhóm mới.

Nghị quyết vừa được thông qua đồng thời đề ra chỉ tiêu phấn đấu tỷ lệ thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 100%; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phấn đấu đạt trên 90% tổng số thụ lý.

Cùng với đó, tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm phấn đấu đạt trên 80%; tỷ lệ điều tra, khám phá đối với tội phạm rất nghiêm trọng phấn đấu đạt trên 95%; tỷ lệ điều tra, khám phá đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng phấn đấu đạt trên 95%.

Tại kỳ họp Quốc hội đầu năm 2030, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện chương trình giai đoạn 2026-2030 và đề xuất xem xét, quyết định bổ sung, điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu, nguồn lực cần huy động trong giai đoạn 2031-2035.