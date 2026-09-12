TP.HCM khởi tố 4 người đổ, san lấp trái phép hơn 1.000 tấn chất thải

(VTC News) -

Sáng 12/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM cho biết mới đây đơn vị phát hiện 2 vụ việc chôn lấp chất thải rắn (xà bần) với quy mô lớn trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, ngày 5/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Công an phường An Phú Đông và UBND phường An Phú Đông kiểm tra, phát hiện Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1983, trú phường An Phú Đông) đang đổ, san lấp chất thải rắn thông thường (xà bần) tại thửa đất số 79, 571 TBD số 35, nay là toàn bộ số 81, phường An Phú Đông, TP.HCM.

Thửa đất do bà Nguyễn Thị Thúy Diễm (sinh năm 1969, trú phường An Phú Đông) quản lý, sử dụng.

Công an kiểm tra hiện trường san lấp chất thải rắn thông thường tại một thửa đất trên địa bàn phường An Phú Đông.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ xe ben, xe ủi được sử dụng để thực hiện đổ, san lấp chất thải.

Cơ quan chức năng tiến hành giám định khối lượng, loại chất thải. Kết quả giám định của Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định chất thải được đổ và chôn lấp là chất thải rắn thông thường với khối lượng 439,6 tấn.

Đến ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Diễm và Nguyễn Văn Hoàng về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Về vụ thứ hai, ngày 5/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện tại khu đất số 100 đường Phước Thắng, phường Phước Thắng có nhiều xe tải vận chuyển chất thải rắn xây dựng đến đổ và san lấp trái phép tại khu đất trống thuộc khu phố Phước Tân 1, phường Long Hương, TP.HCM.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại khu đất số 100 đường Phước Thắng đang tập kết trái phép 625,89 tấn chất thải rắn từ hoạt động xây dựng chưa qua xử lý do Hồ Sỹ Tứ (sinh năm 1964, thường trú phường Rạch Dừa) thực hiện.

Bị can Hồ Sỹ Tứ và Bùi Văn Tẩy (từ trái qua) tại cơ quan công an.

Từ ngày 5/4 đến 3/5, Hồ Sỹ Tứ đã bán 369,2 tấn chất thải rắn xây dựng cho Bùi Văn Tẩy (sinh năm 1980, thường trú xã Long Điền) để san lấp trái phép khu đất tại khu phố Phước Tân 1, phường Long Hương.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Sỹ Tứ và Bùi Văn Tẩy về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Các vụ án trên đang được tiếp tục điều tra mở rộng nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan trong việc đổ, chôn lấp chất thải rắn thông thường và xử lý theo quy định pháp luật.

Phòng Cảnh sát Kinh tế khuyến cáo các tổ chức, cá nhân là chủ nguồn thải phải thực hiện nghiêm quy định về xử lý chất thải rắn cũng như các chất thải khác; nghiêm cấm sử dụng chất thải để san lấp các công trình khi chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Mọi hành vi vi phạm có thể bị xử lý về hình sự hoặc hành chính.