Khởi tố 5 người liên quan vụ đổ trái phép 33.500 tấn chất thải xây dựng ở Hà Nội

Theo tài liệu điều tra, Bùi Văn Lừng tự ý sử dụng khu đất nông nghiệp gồm ao, hồ, ruộng trũng để san lấp, tạo mặt bằng. Khoảng tháng 5/2026, Lừng trao đổi với Nguyễn Thị Kim Sang để tìm các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đổ chất thải xây dựng vào khu đất này.

Sau đó, Sang đăng thông tin lên mạng xã hội, trực tiếp hướng dẫn các phương tiện vào khu đất đổ thải và thu tiền theo từng chuyến.

Các đối tượng bị khởi tố. (Ảnh: CACC)

Cơ quan điều tra xác định Công ty Trường Anh đã thực hiện 36 chuyến vận chuyển chất thải xây dựng với tổng khối lượng 667.660kg tới đổ tại khu vực ao của Sang; giá thỏa thuận là 500.000 đồng/xe loại 4 chân.

Trong khi đó, Công ty Đại Cát thực hiện tới 438 chuyến, vận chuyển tổng cộng 6.735.585kg chất thải xây dựng tới đổ tại đây. Mức giá được thỏa thuận là 500.000 đồng/xe loại 4 chân và 300.000 đồng/xe loại 8 tấn.

Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường. (Ảnh: CACC)

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định diện tích ao bị đổ chất thải xây dựng trái phép rộng hơn 12.500m²; khối lượng chất thải ước tính hơn 26.700m³, tương đương hơn 33.500 tấn.

Vụ việc cho thấy hoạt động đổ thải diễn ra trên quy mô lớn, kéo dài, với hàng trăm lượt phương tiện vận chuyển chất thải vào khu đất nông nghiệp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.