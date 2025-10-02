TP.HCM dự kiến thu 86.000 tỷ đồng từ định giá đất năm 2025

(VTC News) -

Chiều 2/10, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, ông Đào Quang Dương - Trưởng phòng Kinh tế đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, cho biết sau khi Luật Đất đai 2024 và Nghị định 71 của Chính phủ có hiệu lực, công tác xác định giá đất tại TP.HCM đã thuận lợi hơn.

Ông Đào Quang Dương - Trưởng phòng Kinh tế đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM thông tin tại họp báo. (Ảnh: Lương Ý)

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã phê duyệt hơn 70 dự án, công trình với giá trị khoảng 52 nghìn tỷ đồng. Dự kiến từ nay đến cuối năm, sẽ tiếp tục trình thêm hơn 70 dự án, công trình, ước thu khoảng 34 nghìn tỷ đồng. Như vậy, cả năm có thể hoàn tất hơn 150 dự án, công trình, với nguồn thu dự kiến đạt khoảng 86 nghìn tỷ đồng.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong quá trình thực hiện, có những trường hợp vướng mắc, điển hình là dự án của Công ty Lotte.

Tháng 10/2022, TP.HCM bàn giao đất cho doanh nghiệp. Đến cuối năm 2023, thành phố đã trình giá đất. Tuy nhiên, khi Nghị định 12 ban hành tháng 2/2024 đã khiến nhiều dự án cả nước gặp khó khăn. Đến 1/8/2024, Nghị định 71 được ban hành mới tháo gỡ vướng mắc.

"Đối với dự án này, thành phố khẳng định đã thực hiện đúng quy trình, thời gian xử lý hồ sơ ngắn; vấn đề phát sinh 5,4% tiền bổ sung thuộc thẩm quyền Chính phủ theo Nghị định 103 và TP.HCM đã báo cáo để xin ý kiến", ông Dương nói.

Theo ông Dương, với hồ sơ đầy đủ, việc xác định giá đất diễn ra nhanh, thậm chí có trường hợp chỉ mất chưa đến hai tháng để phê duyệt. Tuy nhiên, nhiều hồ sơ giao đất theo Luật Đất đai 2003, trước khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực, đến nay vẫn chưa thể xác định giá.

Nguyên nhân do giai đoạn trước việc định giá chuyển giao từ ngành tài chính sang tài nguyên - môi trường, thiếu dữ liệu so sánh nên còn tồn đọng kéo dài.

Hiện, TP.HCM còn khoảng 84 hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2003 - 2013 chưa xác định được giá. Sở đã nhiều lần kiến nghị giải pháp lấy bảng giá đất nhân hệ số điều chỉnh, cụ thể có thể dùng hệ số năm 2015 mà TP.HCM từng ban hành.

"Vừa qua, Sở gửi 4 văn bản báo cáo, thành phố tiếp tục báo cáo Thủ tướng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính. Ngày 16/9, TP.HCM tiếp tục có 2 văn bản kiến nghị tháo gỡ theo hướng lấy bảng giá nhân hệ số để dễ áp dụng, minh bạch và thống nhất", ông Dương nói.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin thêm, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan vào cuộc.

Thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Bộ Tài chính sẽ mời các địa phương họp bàn để xử lý. Nếu tháo gỡ được, 84 hồ sơ tồn đọng - ước tính tương đương khoảng 84.000 căn hộ với hơn 300.000 chỗ ở - sẽ được giải quyết, góp phần phát huy nguồn lực đất đai và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

"Thực tế cho thấy, từ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, việc xác định giá đất cho bồi thường, giải phóng mặt bằng diễn ra nhanh chóng, minh bạch, nhận được sự đồng thuận. Điển hình là dự án Vành đai 3, chỉ trong vòng một tháng đã có phương án giá đất được phê duyệt và được người dân ủng hộ cao", ông Dương cho hay.